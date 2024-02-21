Предприниматели предложили ужесточить ответственность чиновников за нарушение процедуры проверок

Несколько лет подряд в докладах федерального бизнес-омбудсмена ставится вопрос недостаточной ответственности должностных лиц за нарушения процедур контрольных (надзорных) мероприятий. Эту тему на круглом столе, организованном бизнес-омбудсменом, прокомментировала общественный омбудсмен в сфере противодействия коррупции Дина Крылова.

Она напомнила, что административная ответственность должностных лиц за нарушения процедур контрольных (надзорных) мероприятий предусматривается ст. 19.6.1 КоАП РФ, однако она не включает в себя существенной части нарушений:

неуведомление предпринимателя о предстоящем контрольном (надзорном) мероприятии,

принятие решения на основании оценки соблюдения положений, не являющихся обязательными требованиями,

истребование документов или образцов товара, не относящихся к предмету проверки, и так далее.

Дина Крылова подчеркнула, что при выявлении нарушений должностные лица в подавляющем большинстве случаев наказываются именно предупреждениями, а не штрафами.

— Сколько таких нарушений может быть допущено до того, как в отношении лица будет принято решение о его некомпетентности или наличии признаков коррупционной составляющей? Нужно прорабатывать оценки коррупционных рисков контрольных ведомств, где предусматривать соответствующие меры реагирования при повторных или системных нарушениях, — заявила Крылова. — Что касается административной ответственности, то накладывать на чиновников миллионные штрафы неразумно, но ответственность должна быть ощутимой. Проблема в том, что мы часто не знаем, были ли чиновники вообще подвернуты какому-то наказанию за свое нарушение. Эта информация остается закрытой.

Заместитель экспертно-правового центра уполномоченного Наталья Рябова предложила включить в систему оценки служб безопасности и служб по противодействию коррупции контрольно-надзорных ведомств число выявленных лиц, допустивших нарушения в ходе контрольной деятельности и привлеченных за это к ответственности, дисциплинарной, административной.

— Регрессные иски со стороны ведомств к допустившим нарушения должностным лицам все еще достаточно редки, да и доказать, что причиненный ущерб причинен именно вследствие нарушения, крайне непросто, — пояснила Рябова

За нарушение требований законодательства при проведении проверок должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности (на усмотрение работодателя) и к административной: за первое нарушение — предупреждение или штраф до 5 тыс. руб. (за невнесение сведений в Единый реестр проверок до 3 тыс. руб.); за повторное правонарушение — штраф до 10 тыс. руб. или дисквалификация.

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