Росгвардейцы спасли замерзающего мужчину в Новосибирске

Экипаж Росгвардии спас замерзающего мужчину на улице Партизанской в Новосибирске.

По информации ведомства, экипаж заметили мужчину, лежащего в снегу. Обеспокоившись состоянием сибиряка, они остановились, чтобы помочь ему.

Оказалось, что у мужчины случился приступ эпилепсии. После этого он упал в снег и не смог подняться.

— Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, помогли пострадавшему встать и пройти в служебный автомобиль, который увез его в больницу, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске.