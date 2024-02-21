Росгвардейцы спасли замерзающего мужчину в Новосибирске

Экипаж Росгвардии спас замерзающего мужчину на улице Партизанской в Новосибирске.
По информации ведомства, экипаж заметили мужчину, лежащего в снегу. Обеспокоившись состоянием сибиряка, они остановились, чтобы помочь ему.
Оказалось, что у мужчины случился приступ эпилепсии. После этого он упал в снег и не смог подняться.
— Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, помогли пострадавшему встать и пройти в служебный автомобиль, который увез его в больницу, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске.
Фото с сайта Росгвардии по Новосибирской области.
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