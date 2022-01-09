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Иван-чай. Польза продукта. Как правильно заваривать и употреблять

  • 09/01/2022, 14:37
Иван-чай - польза
Привычным напитком для славянского народа является Иван-чай. В данной статье можно будет узнать, почему полезен чай и какими уникальными особенностями он характеризуется. Также детально будут описаны правила заваривания и его выбора.

Иван-чай: польза и что это за трава

Иван-чаем называют кипрей – многолетнее растение, произрастающее только в умеренном климате. Всего есть 14 видов кипрейных растений, но польза Иван-чая для организма наиболее очевидна от употребления Иван-чая широколистного и узколистного. Данные виды распространены более всего.  

Широколистное растение произрастает на севере земного полушария и в арктических областях, а узколистное растение произрастает на всей территории страны, но наибольшее скопление целебной травы можно встретить на Урале и Алтае.

Прежде чем рассказать, чем полезен Иван-чай, стоит упомянуть о его других названиях. Можно встретить такие наименования одного и того же растения: 

  • огненная трава;
  • пожарник;
  • скрипун;
  • копорский чай.

Чем полезен Иван-чай и как выглядит?

Узколистная трава достигает в высоту до 2 метров, отличается прямым стеблем, а также клиновидными листьями. Растение имеет необычные соцветия розового цвета, которые сформированы в пышную кисточку на верхушке.

Польза и вред Иван-чая, калорийность и состав травяного напитка

Польза напитка заключается в его разнообразном составе.

В травяной напиток из Иван-чая входит:

  • P;
  • К;
  • Zn;
  • Na;
  • медь;
  • титан;
  • Mg;
  • силен;
  • молибден.

В 100 граммах травяного напитка содержится 103 Ккал.

Иван-чай: польза и вред

Стоит отметить, что польза чая для организма заключается в том, что он относится к неферментированным напиткам, так как после сбора трава подвергается естественной сушке, поэтому напиток после заваривания отличается кислинкой. 

Если же отдать предпочтение ферментированным напиткам, то они раскроются по-другому и в них появляются медовые, фруктовые или карамельные нотки. Какие нотки будут у чая, зависит только от технологии ферментации. Цвет у полезного напитка золотистый.

Были проведены научные исследования, во время которых была подтверждена польза чая для организма, так как в напитке содержится танин, флавомин, а также пектин. Стоит отметить, что именно данный чай отличается высоким уровнем противовоспалительного эффекта. 

Также он отлично борется с появлением новообразований, помогает снять неприятные симптомы во время ПМС и облегчает состояние при молочнице, а также менопаузе.

При регулярном употреблении Иван-чай помогает эффективно и безопасно снизить вес благодаря активации пищеварения. Благодаря тому, что в состав напитка входит множество минералов и витаминов, кожа лица и волосы становятся красивыми и здоровыми.

Ученые доказали, что прием Иван-чая помогает повысить потенцию и является эффективным средством при лечении простаты.

Для людей, страдающих анемией, Иван-чай является простым и эффективным средством, так как в нем содержится значительное количество витамина С, а также меди, железа и Mg. Кроме всего, Иван-чай применяется как седативное средство.

Чем полезен Иван-чай, как используется в медицине?

Иван-чай активно использовался с 18 века, монахи его пили как целебный напиток, а староверы-камчадалы создавали простую закуску.

Влияние Иван-чая на сердце доказано благодаря научным исследованиям. Его стоит использовать для предупреждения развития инсульта и инфаркта, а также укрепления стенок сосудов.

Иван-чай – польза при простуде. Вирусные инфекции за счет употребления травяного напитка быстро подавляются благодаря противовоспалительному эффекту, а также большому содержанию разнообразных витаминов и минералов. Для лечения гриппа лучше выбирать ферментативный чай. Во время лечения простудного заболевания необходимо 1 большую ложку чая залить горячей, только закипевшей водой и оставить настаиваться на несколько часов.

Чем полезен Иван-чай для лечения аденомы простаты? Напиток великолепно помогает справиться с воспалительным процессом. Для того чтобы лечение травяным напитком было эффективным, необходимо взять 2 столовые ложки чая и залить их 200 мл кипятка, дать настояться 15 минут и после прокипятить на водяной бане в течение нескольких минут. После проведения всех вышеуказанных мероприятий, необходимо процедить напиток и охладить. Перед приемом травяного настоя лучше проконсультироваться с доктором.

Польза и вред Иван-чая, сколько и как часто можно употреблять целебный напиток?

Иван-чай можно пить не чаще одного раза в день, но при необходимости, когда нужно снять воспалительный процесс или пропить курсом в профилактических целях, можно пить несколько раз в день.

Эксперты утверждают, что, употребляя Иван-чай, следует обращать внимание на самочувствие. Если после приема напитка есть побочные реакции, стоит отказаться от приема Иван-чая.

Польза Иван-чая для организма, как его выбрать и заваривать

Чтобы была польза Иван-чая для организма, необходимо выбирать только тот чай, который был собран в экологически безопасной местности. Также стоит при выборе чая смотреть, есть ли сертификат качества, который говорит о полезности напитка и натуральности продукции. 

Чтобы эффект от употребления травяного напитка был максимальным, нужно отдавать предпочтение чаю без добавок, примесей и ароматизаторов, а также усилителей вкуса. 

Для того чтобы насладиться вкусом напитка, достаточно положить одну чайную ложку заварки на 1 стакан, при этом заполнить его только на ⅓ часть. После заваривания долить горячей воды, которая должна быть не выше 85 градусов.

Чтобы Иван-чай хранился как можно дольше и сохранял целебные свойства, лучше всего его хранить при температуре +15 — +20. При этом влажность должна быть низкой и на заварку не должны попадать ультрафиолетовые лучи. Хранить рекомендуется в стеклянной или глиняной емкости, благодаря которой сохраняется вкус и аромат целебного напитка.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : польза чая


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