Летом в Сибирь завезли более 16 тонн ручек, карандашей и маркеров

За три летних месяца импортеры поставили на территорию Сибири более 16 тонн письменных принадлежностей. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— Таможенники оформили более 1,1 млн шариковых ручек, маркеров, фломастеров, карандашей простых и цветных, стержней для ручек. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — уточнили в СТУ.

В СТУ уточнили, что 2/3 импортных письменных принадлежностей завозится Китая. Отмечается, что больше половины школьной канцелярии в этом году ввезли в Сибирь новосибирские предприниматели.

По данным правительства Новосибирской области, в целом в этом году 1 сентября в образовательные учреждения Новосибирской области пойдут 499800 детей. Из них 372 тысячи — учащиеся школ, 127,8 тысяч — дошкольники, 46 тысяч — учащиеся колледжей среднего профессионального образования.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирская школа поставила рекорд: 15 первых классов набрали в Чистой Слободе.