Изменения в ЕГЭ 2024: новые КИМ по всем предметам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году. Практически по всем предметам внесены корректировки, кроме базовой математики и химии.

Русский язык

В заданиях 13 и 14 изменились формулировка задания и система ответов (множественный выбор в виде цифр). Также расширен языковой материал. Задания 8, 26 и 27 претерпели изменения в системе оценивания ответов. Поменялась формулировка задания 27. В частности, предполагается, что при комментировании проблемы исходного текста примеры-иллюстрации являются неотъемлемой частью пояснений к ним. В то же время уточнено понятие анализа смысловой связи между примерами-иллюстрациями.

Теперь в обоснование личного мнения участника ЕГЭ должен быть включен пример-аргумент, который опирается на жизненный, читательский или историко-культурный опыт экзаменуемого.

Максимальный первичный балл за выполненную работу изменен с 54 до 50 баллов.

Литература

Стало меньше заданий базового уровня сложности с кратким ответом (вместо 7 — 6). Также уточнили тему сочинения 11.4: в формулировку включены имена трёх писателей-классиков, из которых требуется выбрать одного, раньше можно было привлекать любые произведения для раскрытия темы.

Внесены корректировки в критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом (в части повышения требований к грамотности). Максимальный первичный балл изменен с 53 до 48 баллов.

Математика (профильная)

Включено задание по геометрии (задание 2), проверяющее умения определять координаты точки, вектора, производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами.

Информатика

Целью задания 13 станет проверка умения использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.

Физика

Заданий стало 26 вместо 30. При этом в первой части работы удалены интегрированное задание на распознавание графических зависимостей и два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике. Во второй части работы исключено одно из заданий высокого уровня сложности (расчетная задача). Одно из заданий с кратким ответом в виде числа в первой части работы перенесено из раздела «МКТ и термодинамика» в раздел «Механика». Максимальный первичный балл 45 вместо 54-х.

Биология

Исключено задание 20 по нумерации 2023 года. Общее число заданий стало меньше на одно, теперь их всего 28. Максимальный первичный балл изменен с 59 до 57.

История

Детализирована структура задания 18 на установление причинно-следственных связей.

География

Исключены задания 22 и 23 по нумерации 2023 года с топографической картой. Общее число заданий стало меньше ровно на два, их теперь в общей сложности 29. Максимальный первичный балл изменен с 43 до 39.

Обществознание

Скорректирована формулировка и внесены изменения в систему оценивания выполнения задания 24 (критерий 24.1).

Иностранный язык (английский, французский, немецкий и испанский)

Изменений нет, однако, система уровней сложности заданий, которые распределены по двум уровням сложности, претерпела изменения: базовому (соответствует требованиям к результатам обучения по программе базового уровня) и высокому (для углубленного уровня).

Кроме того, уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания четыре устной части, критерии оценивания ответов на задания четыре устной части. Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный балл за верное выполнение каждого из заданий 1 и 11 стал равен двум баллам, за задания 2 и 10 – трем баллам. Максимальный первичный балл за выполнение работы изменен с 86 до 82.

В КИМ ЕГЭ по китайскому языку тоже изменений нет. Однако из-за обновленных ФГОС изменена система уровней сложности заданий. Они также разделены на базовый (для базовой программы) и высокий (для углубленного уровня). Уточнены формулировки задания 29 письменной части и задания три устной части, а также критерии оценивания ответов на задания три устной части.

Ранее редакция сообщала, что произведения русских классиков исключили из ЕГЭ по литературе.