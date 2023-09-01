Под Новосибирском осудили полицейского за незаконную свадьбу и хороший аппетит

По версии следствия, подполковник полиции прикрывал коммерсантов и позволял им нарушать закон. В разгар пандемии, в июне 2020 года Веснин разрешил провести веселую свадьбу в местном ресторане. А когда по вызову местных жителей на праздник нагрянули полицейские, то подполковник решил вопрос и никакого наказания не последовало.

Незаконной добротой замначальника заинтересовались оперативники УСБ. Они выяснили и другие интересные моменты. Оказалось, что Веснин был лоялен не ко всем бизнесменам.

— Однажды заместитель начальника на служебном автомобиле бесплатно забрал с торговой точки 90 банок говяжьей тушенки на общую сумму 11 тысяч рублей. Распорядился запасами на свое усмотрение, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Таким образом, незаконные действия подполковника окончательно поставили крест на его дальнейшей карьере. У Веснина были большие перспективы. Полицейский имеет множество ведомственных медалей «За отличие в службе» трех степеней, а за плечами у него опасные командировки в Северо-Кавказский регион.