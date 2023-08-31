Новосибирская школа поставила рекорд: 15 первых классов набрали в Чистой Слободе

— В ряде школ Новосибирска в этом году у нас будет от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

На сайте школы отмечается, что в 2023 году планировалось принять 7 классов — 252 ребенка. Судя по приказу о зачислении, в школу зачислено 515 первоклассников. Ни в одном из классов — от 1 до 11 — нет вакантных мест.

По его словам, сложная ситуация с переполненностью школ в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский.

— Это точки в которых сегодня строятся новые школы, — добавил Ахметгареев. — Мы ожидали эти школы, и если бы они были построены, то такой остроты с местами бы не было.

— Думаю, что более емкий ответ «почему не получилось построить» дали бы коллеги (из министерств) или заказчики. Департамент образования мэрии таковым не является, —говорит чиновник. — Мы в ежедневном режиме наблюдаем за строительством этих образовательных учреждений и очень в них заинтересованы. Это болевые точки для всех нас: и системы образования, и родителей.

Прокомментировать с чем связана задержка строительства школ чиновник отказался.

Рамиль Ахметгареев сообщил, что со стороны департамента создаются все условия, чтобы дети находились близко к школе, особенно первоклассники. В такой ситуации предлагать места в школах за 5-6 остановок от дома, как можно по нормативам, не самый рациональный путь.

— Мы призываем родителей, педагогов совместно пережить временные проблемы до строительства новых школ. Понимаем, что это не очень комфортно, но мы идем на встречу сообществу и обучаем детей, — подчеркнул он.

По данным мэрии Новосибирска, в этом году в школы города пойдет 215 тыс учащихся. Из них 24172 первоклассника. Кроме того, начнет работать две школы: №220 и новое здание школы №54. 4127 мест создано за счет оптимизации ресурсов в отрасли. Проблем с педагогами в школах города, по словам Рамиля Ахметгареева, нет.

— Проблема дефицита школ актуальна. 26 школ работает с коэффициентом заполняемости от 1.5 до 2, 32 — с коэффициентом 2. В этом году в школы города пришло на 7 тыс школьников больше, чем в 2022 году, первоклассников на 2,5 тыс больше, — подчеркнул чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой.