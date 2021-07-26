Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

Поскольку вместе с ЛДС и подземкой здесь откроют и современную парковую зону: с площадками для семейного отдыха, занятий спортом, детского досуга. Масштабный «проект века» преобразит левобережье, сделав территорию вокруг современной, многофункциональной, удобной и комфортной для проживания и отдыха.

В планах рядом с красивейшим зданием ледовой арены уже летом 2022 года появится благоустроенный парк. На территории 15 га обустроят зоны для занятий спортом, отдыха и различных мероприятий. Будет обновлено озеленение, причем вместо старых деревьев высадят декоративные сорта, которые отличаются корой яркого цвета. Они будут создавать красивый пейзаж в зимний период, когда деревья остаются без листвы. Появятся не только пешеходные, но и велосипедные дорожки, установят камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

На территории будут организовывать праздничные мероприятия, включая День города. А в 2023 году в ЛДС пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею.

Реализация проекта даст мощный толчок развитию всего левобережья. Особенно той части, что начинается от Октябрьского моста и доходит до площади Маркса. Очевидно, что территории, которая станет местом притяжения для жителей столицы Сибири и гостей города, должно соответствовать и жилье, строящееся рядом.

Примером такого жилого строительства можно назвать ЖК «Расцветай на Маркса». Он спроектирован с учетом современных строительных тенденций и отвечает всем актуальным запросам рынка недвижимости и представлениям о комфортном жилье.

ЖК «Расцветай на Маркса» — комплекс «комфорт+». В районе расположены станция метро «Студенческая», а через год откроется и станция «Спортивная». Это единственный жилой комплекс класса «комфорт+», от которого до метро не нужно переходить дорогу.

В «Расцветай на Маркса» дом №1 сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, в доме № 2.1 уже ведется остекление витражей, внутренние отделочные работы: монтаж квартирных дверей, розеток, выключателей, в доме 2.2 идут работы по кирпичной кладке внутренних стен, монтажу оконных блоков и штукатурке стен.

Инфраструктура

Район, в котором находится «Расцветай на Маркса», считается одним из самых развитых с точки зрения инфраструктуры на левом берегу Новосибирска. В шаговой доступности есть сразу несколько школ, детских садов и поликлиник.

Детские сады: №293; №315; №398 «Ласточка».

Школы: №170; лицей №176; лицей №136.

Вузы: НГТУ и СибУПК.

Магазины: в пяти минутах ходьбы от ЖК, на проспекте Карла Маркса, расположены два продуктовых супермаркета — «Ярче» и «Пятерочка». На Немировича-Данченко — ТЦ «Горский». Рядом со станцией метро «Студенческая» есть два торговых центра — «МетроМаркет» и «Амстердам». На транспорте можно добраться до ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». В сторону площади Маркса — ТРЦ «Калейдоскоп», МФК «Сан Сити».

У желающих еще есть возможность приобрести жилье в «Расцветай на Маркса» — в ЖК остались очень хорошие трехкомнатные квартиры по 74 и 86 кв. м.

Плюсы таких квартир несомненны: в «трешках» на 74 кв. м, начиная с верхних этажей, открываются великолепные виды: с одной стороны — правобережье и Обь, с другой — левый берег как на ладони.

Кроме того, в квартирах на 74 кв. м — просторная кухня (12 кв. м), два раздельных санузла. В «трешках» на 86 кв. м — кухня 13 кв. м., два больших санузла по 5 кв. м

Особое внимание уделяется безопасности. В ЖК «Расцветай на Маркса» — закрытая внутренняя территория, где предусмотрены система видеонаблюдения и помещения для охраны, реализована концепция «двор без машин» и организован въезд по индивидуальным брелокам-датчикам.

Придомовая территория — важнейшая составляющая комфортного жилья. В ЖК «Расцветай на Маркса» она отдана под прогулочные и игровые пространства для детей и подростков.

Совсем скоро, с открытием парковой зоны за площадью Лыщинского, у жителей жилого комплекса появится дополнительная возможность для отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми. В парке у ЛДС каждый сможет получить заряд здоровья, позитивной энергии и хорошего настроения.

ГК «Расцветай»

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1

тел.: +7 (383) 255-88-22

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