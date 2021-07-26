Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения в Новосибирской области

Ограничения и запрет массовых мероприятий необходимо проводить в полном объёме. Такое заявление в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сделал руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

— Прошедшая неделя — с нарастанием количества случаев, — говорит Щербатов. — Пиковая неделя — 24 — 25. За прошедшую неделю — 1,4 тыс, больше предыдущей недели на 8%. Ситуация в области остаётся сложной, необходимо проводить ограничительные действия и сокращать массовые мероприятия. По итогам мониторинга прошедшей недели не во всех случаях соблюдается масочный режим. Удельный вес несоблюдения масочного режима — 29%.

Как отмечает руководитель ведомства, наибольший объём заболеваемости отмечен в районах области – 67%. Кроме того, выявлено 7 случаев положительных результатов ПЦР-исследований среди персонала детских оздоровительных лагерей, в результате чего эти люди отстранены от работы. Отдельное внимание Роспотрбнадзор совместно с министерством образования области уделяет антиковидным мероприятиям в школах в рамках подготовки к началу нового учебного года. В детсадах Новосибирска зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников.

— Все негативные моменты, что связаны с коронавирусной инфекцией, сохраняются и в новом году, — сообщает Щербатов. — Это закрепление за каждым классом отдельного кабинета, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами, использование средств индивидуальной защиты персоналом, соблюдение правил личной гигиены и усиление дезинфекционного режима.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, озвученной на совещании министром Константином Хальзовым, всего заболело 51,7 тысяч жителей области с нарастающим итогом. Количество случаев за последние сутки — 209, днём ранее число заболевших достигло 218 человек, умерших — 8. Количество проведённых ПЦР-исследований — 2,1 млн. За последние сутки госпитализированы 133 человека во все ковидные госпитали. На минувших выходных в регион поступили 12 тыс доз вакцины «Спутник — лайт». Всего на территорию области поступило 589 тыс доз вакцин. Первым компонентом привито 551,8 тыс человек, двукратно — – 442,3 тыс человек, из них старше 60 лет — 214 тыс человек. Работают все пункты вакцинации.