Lexus и Toyota Camry попали в бюджетные рейтинги региона

На 2,4% сократился в первом полугодии 2019 года общероссийский рынок новых автомобилей — по данным «Ассоциации европейского бизнеса». Однако в Новосибирской области, по информации агентства «Автостат», продажи автодилеров выросли на 6,6%. Региональный топ-10 по маркам и моделям машин отразил особенности потребительских приоритетов: в рейтинге, где преобладают масс-бренды, оказался премиальный Lexus, а в топ-10 моделей бюджетных автомобилей проник седан бизнес-класса Toyota Camry.

В Новосибирской области рынок продаж новых автомобилей продолжает расти — преимущественно за счет бюджетных моделей, реализацию которых стимулируют госпрограммы льготного кредитования. Однако верность новосибирцев к некоторым маркам и моделям машин настолько сильна, что это вносит существенные изменения в рейтинги продаж.

Топ-10 марок в Новосибирской области

По данным аналитического агентства «Автостат», рейтинг по итогам продаж за первое полугодие 2019 года среди автомарок в Новосибирской области возглавляет LADA с показателем роста 23,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте Hyundai (+ 11,1%) и KIA (+ 43,8%).

На 4 месте, по сути, рейтинга массовых брендов расположилась марка Toyota, в модельном ряду которой — автомобили бизнес и премиум классов (+11,6%). Замыкает престижную пятерку лидеров Renault (+14,3%). На 6 месте Nissan (с падение продаж в 17,3%) и Skoda (+48,3%). На 8 месте Volkswagen, ушедший в минус на 21,7%. На 9 месте — премиальный Lexus с ростом продаж 22,5%. И замыкает топ-10 марка Chevrolet с падением продаж на 12,5%.

Таким образом, в топ-10 продаж автомобильных марок в регионе, основу которого составили масс-бренды, вошли марки более дорогих сегментов — Toyota и Lexus.

Топ-10 моделей

В общероссийском рейтинге моделей автомобилей лидирует LADA Granta, однако в Новосибирской области топ-10 возглавляет KIA Rio (+56,3%). LADA Granta хоть и на втором месте, но с очень высокой динамикой продаж — плюс 81% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На 3 месте — Hyundai Solaris (+20,2%). Четвертую и пятую позиции занимают, соответственно, Hyundai Creta (+14,9%) и LADA Vesta (+26,7%). На 6 месте — Renault Logan(+42,4%).

На 7 месте в рейтинге тотального присутствия бюджетных моделей расположился седан бизнес-класса Toyota Camry с ростом продаж 53,3%. На 8 месте Skoda Rapid (+43,8%), 9 место у внедорожника Chevrolet-Niva (минус 10,9%). С падением продаж на 2,5% замыкает рейтинг LADA 4X4.

Эксперты рынка объясняют рост продаж новых автомобилей в ряде регионов действием госпрограмм льготного автокредитования. Однако, когда финансовые лимиты, выделенные для стимулирования продаж, будут исчерпаны, российский рынок продолжит падение.

Напомним, что продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2019 года снизились на 2,4%. Все десять моделей российского рейтинга лидеров продаж — местного производства. Пресс-служба «Ассоциации европейского бизнеса» напоминает, что июль 2019 года ознаменовался снижением уровня продаж на 2,4% или на 3484 штуки и по сравнению с июлем 2018 года составил 139968 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).

— За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок (России — Ред.), который сократился на 2,4% (по сравнению с прошлым годом) как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом, рыночные ожидания до конца года не улучшатся, — считает заместитель председателя «Комитета автопроизводителей АЕБ» Ларс Химер.

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