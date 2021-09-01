Льготная семейная ипотека на строительство дома под 4,6% годовых

Кредит выдается на постройку частного дома как с одновременным приобретением участка, так и на своей земле.

Воспользоваться предложением могут семьи с одним и более детьми, рожденными в период 01.01.2018-31.12.2022, или имеющие ребенка-инвалида. Цель кредита – строительство загородного дома силами

сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15%. Минимальная ставка 4,6% годовых действует при подтверждении доходов выпиской из ПФР и первоначальном взносе от 50%.

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