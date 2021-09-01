«Отелит» расширит место на велопарковках для электросамокатов

«Отелит» организовала точки парковки для кикшеринговых электросамокатов Whoosh в четырех точках Новосибирска, где находятся объекты девелоперской компании. В компании объясняют это решение желанием повысить транспортную доступность торговых объектов.

— Мы видим, как набирает популярность кикшеринг и с удовольствием используем самокаты сами. Поэтому предложили сервису разметить парковки возле наших ТЦ, универсальных магазинов. Территорию рядом с объектами благоустраиваем и готовы выделить место, — комментирует административный директор компании «Отелит» Никита Артемьев.

Такие парковки для самокатов шеринга будут появляться у большинства новых объектов компании «Отелит».

— Это партнерские отношения с Whoosh, будут обозначения на их карте, физически мы выделяем благоустроенную территорию, они сейчас не ставят металлические конструкции, — уточнили в пресс-службе компании.

Кстати, около ряда торговых точек «Отелит» установлены велопарковки для тех, кто использует для передвижения по городу велосипеды. Их сеть компания также планирует развивать, уже за свой счет.

«Отелит» работает на рынке коммерческой недвижимости 16 лет: строит, сдает в аренду, продает торговую недвижимость. За 2020 год компания запустила в городе 14 новых проектов, в этот список входит и строительство новых зданий общей площадью более 6000 кв. м. В планах на 2021 год — увеличить этот показатель. В марте директор компании «Отелит», исполнительный директор Новосибирского областного отделения ООО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк сообщил, что выходит в Москву.

Напомним, ранее представители кикшеринговых компаний сообщали, что с ноября по март приостанавливают действие сервиса в Новосибирске по климатическим причинам. До этого с июля Whoosh сосредоточился на работе только на правом берегу. Как поясняли в компании, им просто не хватает самокатов сразу для двух берегов города. Впрочем, в будущем кикшеринговый сервис анонсировал увеличение парка и возвращение на левый берег.