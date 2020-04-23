Льготная ставка от 6 %: какую новостройку выгодно брать в ипотеку?

Еще одно преимущество «NOVA-дом» — отличная транспортная развязка: в 15 минутах ходьбы — метро «Октябрьская», в 2 минутах — остановка общественного транспорта «Дунайская», с которой ходят более семи маршрутов в разные концы города, а удобный выезд на Октябрьский и Бугринский мост позволит новоселам без пробок доехать до ТРЦ «Мега» и любой точки левобережья.

Для автовладельцев в «NOVA-дом» предусмотрен теплый паркинг. Парковка соединена с жилыми этажами грузопассажирским лифтом, что позволяет комфортно передвигаться от машины до квартиры. Стоимость машиноместа от 430000 рублей.