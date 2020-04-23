Новосибирский депутат считает работу властей по расселению аварийного жилья недостаточной

Депутат новосибирского заксобрания Илья Поляков обратился к заместителю губернатора Новосибирской области, председателю проектного комитета по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области «Жилье и городская среда» Сергею Сёмке с предложением совместно разработать совместную программу по расселению аварийного жилья в регионе. Публикуем текст письма полностью

Уважаемый Сергей Николаевич!

Одним из приоритетных направлений развития России и нашего региона является обеспечение граждан доступным жильем. С этой целью разработан национальный проект «Жилье и городская среда». Проблеме обеспечения граждан доступным жильем уделяется большое внимание как Президентом РФ, так и Губернатором Новосибирской области.

Для решения данной проблемы сформирован отраслевой Проектный комитет по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области «Жилье и городская среда». Несмотря на принимаемые меры, расселение аварийного жилого фонда является одной из самых острых проблем данного направления.

По оценкам экспертов строительной отрасли, в городе Новосибирске 1 300 многоквартирных домов с процентом износа более 70 %, не имеющих центрального отопления, водоснабжения, канализования (преимущественно бараки), находятся в аварийном состоянии. Из них только 350 официально признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке. Однако лишь 174 из них включены в действующие программы по расселению. Сроки реализации программ рассчитаны с 2020 по 2025 годы. По 176 признанным аварийными домам решение о расселении не принято. Оставшиеся 950 домов, на сегодня не обследованы, и эта цифра в связи с естественным старением жилого фонда увеличивается.

Анализируя решение проблемы с расселением за последние 10 лет, можно сделать неутешительные выводы. Если в 2013 году, благодаря программным мероприятиям в Новосибирске, удалось резко увеличить количество расселяемых аварийных домов до 84, то затем подходы изменились, а темпы расселения снизились. В 2019 году в городе Новосибирске расселено только 19 домов.

При сохранении декларируемых темпов расселения (29 домов в год или около 230 квартир) обеспечить жильем граждан, проживающих в аварийном жилом фонде будет возможно только в 2064 году. И это только при условии исполнения плановых сроков расселения.

Существующий в городе порядок, имеющиеся объемы финансирования и отсутствие заинтересованности со стороны городских властей не позволяют решить проблему расселения аварийных домов в короткие сроки.

Имеющиеся механизмы привлечения к решению данной проблемы средств застройщиков не используются городом в должной мере. За четыре месяца текущего года мэрией не заключено ни одного договора направленных на развитие застроенных территорий (РЗТ) либо на осуществление масштабного инвестиционного проекта (МИП), для расселения аварийных домов.

В текущем году мэрия рассматривала две заявки на реализацию МИПов. По одной выдан необоснованный отказ в отношении всех участников конкурса, данный вопрос был предметом рассмотрения в УФАС. Управление антимонопольной службы признало жалобу одного из участников обоснованной и выдало мэрии предписание об устранении нарушений. Несмотря на это, желая затянуть принятие решения, мэрия Новосибирска пытается обжаловать решение УФАС в суде. Сроки рассмотрения возникшего спора пока не известны, учитывая ситуацию с карантином. В результате граждане, проживающие в аварийных домах, лишены возможности в текущем году получить достойное жилье. По второй заявке решение до настоящего времени не принято несмотря на то, что прошли регламентные сроки для рассмотрения.

Принятие своевременного решения по указанным заявкам позволило бы мэрии получить около 2 500 кв.м жилья, что составляет 50 квартир, и расселить уже в текущем году дополнительно порядка 150 человек.

Действия мэрии лишают граждан, проживающих в аварийных домах законного права на получение новых квартир.

Аналогичная ситуация с развитием застроенных территорий. Потенциально в рамках процедуры РЗТ можно расселить порядка 80 % аварийного жилого фонда города, переложив при этом половину затрат «на плечи» застройщиков. Город и здесь не принимает должных мер, усугубляя проблему тем, что на территории, занятые потенциально аварийными домами, накладывают резервы под школы и детские сады. В текущем году в мэрию были направлены предложения по развитию застроенной территории в Заельцовском районе, но мэрия ответила отказом, сославшись на отсутствие признаков аварийности многоквартирных жилых домов. В результате жители 40 домов, общей площадью 17200 кв.м, были лишены возможности обеспечения своих конституционных прав на жилище, и 1500 человек вынуждены еще на протяжении неустановленного срока проживать в условиях опасных для их жизни и здоровья.

Необходимо на уровне Правительства и Законодательного собрания Новосибирской области решить данные проблемы и разработать программу, позволяющую ликвидировать аварийный жилой фонд с использованием имеющихся процедур РЗТ и МИПов. Создание программы позволит достигнуть цели: соблюдение прав граждан на жилище, создание комфортной среды проживания граждан, привлечение строительных компаний к развитию территорий, занятых аварийным жилым фондом, ликвидация аварийного жилого фонда в Новосибирской области.

В рамках программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Анализ всего жилого фонда, который может быть признан аварийным. Обследование и инвентаризация жилых домов, построенных до 1965 года, потенциально аварийных и выявленных в рамках проведенного анализа (1300 домов по городу Новосибирску). Определение перечня жилых домов, которые необходимо признать аварийными. Предварительный анализ возможности проведения РЗТ на земельных участках, где расположен аварийный фонд. Анализ земельных участков, которые возможно использовать на проведение МИПов в целях расселения; Осуществление мероприятий, необходимых для создания возможности проведения РЗТ, где расположен аварийный фонд (изменение зонирования на предполагаемых площадках РЗТ, снятие имеющихся резервов на школы и детские сады с площадок РЗТ). Осуществление контроля со стороны областного правительства за проведением и исполнением МИПов и РЗТ.

Предлагаю разработать и принять соответствующую программу, позволяющую ликвидировать аварийный жилой фонд в Новосибирской области.