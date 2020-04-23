В детсады будут пускать по справке от работодателя

— Этому есть две причины — увеличение работающих предприятий, то есть люди выходят на работу и приводят детей в садики. Есть те, кто просто приводят, так как хочет, чтобы их ребенок находился под присмотром в детсаду, а они в это время будут заниматься чем-то другим. Мы это не приветствуем, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что всем руководителям детских садов Новосибирска дано жесткое распоряжение принимать только тех детей, родители которых предоставляют справки от работодателей, что они вышли на работу в связи с необходимостью выполнять свои служебные обязанности.

— Для остальных детсады закрыты! Находитесь дома и пусть дети будут при вас, — констатировал мэр.

Напомним, на оперативном совещании у губернатора в понедельник 20 апреля Локоть сообщил, что на начало недели, в детских садах Новосибирска работают 662 дежурные группы. Это на 42 группы больше, чем в конце недели (с 13 по 17 апреля). Прирост идет также по численности детей. 20 апреля детсады приняли 6,6 тысячи детей, что на 685 больше, чем в пятницу, 17 апреля.

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