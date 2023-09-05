Льготную ипотеку по новым условиям айтишники смогут оформить с 9 сентября

С 9 сентября банки будут выдавать работающим в сфере IT льготную ипотеку по новым условиям, сообщает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве уточнили, что с этого срока начнет действовать постановление правительства, упрощающее условия льготной IT-ипотеки. Теперь специалистам в возрасте до 35 лет не обязательно подтверждать минимальный уровень зарплаты, а кредитный лимит по программе увеличен с 240 до 500 млрд рублей.

Напомним, до нововведения IT-специалист был вправе получить кредит в городе-миллионнике при ежемесячной зарплате не менее 120 тыс. рублей, а в Москве – не менее 150 тыс. рублей.

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 года. Получить её могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых. Но регионы и банки часто дополнительно снижают её.

Ранее редакция сообщала, что ставку по льготным ипотечным программам в этом году повышать не будут.