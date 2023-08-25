Ставку по льготным ипотечным программам в этом году повышать не будут

После поднятия ключевой ставки ставку по льготным ипотечным программам Минфин намерен сохранить на уровне 8 %, пишут «Известиям» со ссылкой на в пресс-службу ведомства.

Глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев считает, что повышение ключевой ставки в августе — это вынужденная мера, чтобы поддержать финансовую устойчивость на фоне роста инфляционных ожиданий и волатильности курса рубля.

При этом ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предполагает, что ипотечную ставку могут поднять только в следующем году на 0,5 или 1 значение.

Ранее редакция сообщала, что банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки.