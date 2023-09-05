Произошел пожар в цехе на улице Большевистской

Вечером 4 сентября в Новосибирске на улице Большевистской загорелся цех завода торгового оборудования. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.

Информацию об инциденте подтвердили в МЧС. Сказали точный адрес: Большевистская, 92. Горели готовая продукция и мебель.

Также отметили, что огонь могу перекинуться на два соседних здания, но удалось локализовать пожар.

— Площадь пожара составила 60 квадратов, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что гроза уничтожила два дома и один склад в Новосибирской области.