Произошел пожар в цехе на улице Большевистской

Вечером 4 сентября в Новосибирске на улице Большевистской загорелся цех завода торгового оборудования. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.
Информацию об инциденте подтвердили в МЧС. Сказали точный адрес: Большевистская, 92. Горели готовая продукция и мебель.
Также отметили, что огонь могу перекинуться на два соседних здания, но удалось локализовать пожар.
— Площадь пожара составила 60 квадратов, — говорится в сообщении МЧС.
Ранее редакция сообщала о том, что гроза уничтожила два дома и один склад в Новосибирской области.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :