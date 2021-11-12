Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

По информации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, правительство России расширило список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе «ФОТ 3.0».

Кто может получить льготный кредит под 3%

— малый и средний бизнес, бравший в 2020 году льготный кредит под 2% (программа ФОТ 2.0) и работающий в отраслях, внесённых в специальный список.

— социально ориентированные НКО и НКО, состоящие в реестре пострадавших от пандемии, бравшие в 2020 году льготный кредит под 2% (ФОТ 2.0)

— любой заёмщик, бравший в 2020 году льготный кредит под 2% (ФОТ 2.0) и работающий в сфере общепита, искусства и организации развлечений, спорта и отдыха, музеев, зоопарков или кинопоказа.

— малый и средний бизнес, включённый в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года и работающий в отраслях, внесённых в специальный список.

Максимальный размер кредита

Сумма рассчитывается как произведение количества сотрудников заёмщика и минимального размера оплаты труда, умноженное на 12. Проще говоря, это годовой МРОТ на всех сотрудников. Причём МРОТ федеральный, без учёта районных коэффициентов и страховых взносов, то есть 12792 рубля. Есть и предельная сумма — 300 млн рублей (весной было 500 млн рублей). В первые полгода будет действовать отсрочка по выплатам, а затем кредит можно будет гасить равными долями в течение 12 месяцев.

Ключевым условием программы является сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через налоговые службы.

Подробнее в Памятке: льготный кредит под 3% — ФОТ 3.0.