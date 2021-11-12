Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

— На конец 2020 года у нас в регионе было более 103 тысяч больных сахарным диабетом второго типа (в 2003 году — 35 тысячи) и около 5 тысяч — с первым типом, из них около 1000 детей и подростков. За 11 месяцев 2021 года мы видим дальнейший рост заболеваемости, — сообщила на пресс-конференции главный диабетолог Новосибирской области, руководитель диабетологического центра Городской клинической больницы N1 Ольга Сазонова. — В год выявляется 4-5 тысяч новых случаев диабета второго типа, и около 150 — первого.

Рост заболеваемости диабетом второго типа она объяснила старением населения, увеличением количества лиц с ожирением, гиподинамией.

— Свой вклад вносят и стрессовые ситуации, в том числе связанные с коронавирусом. За последние два года, когда мы столкнулись с COVID-19, увеличилась выявляемость диабета второго типа. У многих переболевших ковидом определяется нарушение углеводного обмена, которое ранее не диагностировалось, — говорит Ольга Сазонова. — Кроме того, на статистику влияет экологическая ситуация. В городах заболеваемость выше, чем в сельской местности.

Главный эндокринолог региона, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова добавляет, что при сахарном диабете второго типа ковид протекает гораздо тяжелее, неблагоприятные исходы у таких пациентов фиксируются чаще.

На динамику заболеваемости диабетом первого типа, который является аутоиммунным заболеванием, влияние также оказывают экология, стрессы и инфекции.

— Мы ожидаем рост количества заболевания диабетом первого типа у детей после перенесенной коронавирусной инфекции. Аналогичная ситуация часто происходит на фоне других вирусных заболевания, например после гриппа, — поясняет Ольга Сазонова. — Дети на фоне перенесенной коронавирусной инфекции также имеют нарушения углеводного обмена.

Большой проблемой, по ее словам, в последнее время также стал гестационный диабет. Только в прошлом году он был выявлен примерно у 1000 беременных женщин, которые нуждались во введении инсулина.

— В диабетологии в течение последних 10-15 лет истории меняются постоянно. Каждый год появляются новые молекулы, лекарственные формы. Даже внутри инсулиновой группы есть новые более эффективные формы, которые быстро находят применение в реальной практике, — пояснила Олеся Шабельникова. — К сожалению, не все нормативные документы, регламентирующие выписку различных приспособлений и устройств, входят в перечень жизненно необходимых. В частности, в нем отсутствуют системы непрерывного мониторинга глюкозы, которая позволяет контролировать содержание сахара в крови без постоянных заборов анализов. Но стандарты меняются, возможно, в течение ближайшего года такие административные решения будут приняты.

На сегодняшний день, по словам Ольги Шабельниковой, все дети и подростки в области обеспечены хорошими инсулинами, около 600 жителей региона пользуются помпами, также приобретенными за счет средств бюджета. За 11 месяцев 2021 года количество получателей инсулина в регионе увеличилось примерно на 1 тысячу человек. Кроме того, в практику постепенно вводятся новые современные препараты.

Кстати, эксперты не исключили, что в перспективе, после перенесенного коронавируса, у людей может появиться совершенно новая форма сахарного диабета, которая не относится ни к первому, ни ко второму типу.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 11 ноября в регионе зарегистрированы 399 новых случаев коронавируса. Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 46, 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 61, 62, 67, 71, 81, 85 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 601 пациент, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 310 человек. На ИВЛ — 67 пациентов.