Льготные переводы физлицам с бизнес-пакетом РКО «Эквайринг плюс»

Воспользоваться услугой могут компании, имеющие или планирующие подключить эквайринг.

Специальные условия действуют при перечислении денег на счета физлиц. Юридическим лицам и ИП доступны бесплатные переводы до 100 000 рублей и по льготной ставке 0,55% на суммы от 100 001 до 1,5 млн руб. в месяц.

Льготная ставка 0,55% действует на суммы переводов в адрес физических лиц в общей сумме не более оборота по эквайрингу за предыдущий месяц в банке. Например, объем ваших операций по эквайрингу составил 500 000 руб. за месяц. Значит, в следующем месяце вы сможете отправить 100 000 руб. бесплатно, еще 400 000 руб. по ставке 0,55%, больше этой суммы – под 3%.

При оформлении бизнес-пакета РКО «Эквайринг плюс» нужно подключить услугу «СМС-Банк» за 150 руб. Стоимость сообщения – 3 руб. за шт. При этом абонентская плата за обслуживание пакета отсутствует.

Напомним также, что пакет «Эквайринг плюс» предусматривает льготный тариф на платежные поручения– 29 руб. за шт.

Подать заявку на подключение эквайринга или открытие счета можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). По вопросам обслуживания звоните по номеру 8-800-3333-555.

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