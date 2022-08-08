Эксперты назвали регион-лидер в Сибири по количеству трудовых мигрантов

Во втором квартале 2022 года на заработки в Россию приехало 3,12 млн иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние 6 лет, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД.

В Сибирском федеральном округе по количеству трудовых мигрантов лидирует Иркутская область — 75,2 тыс. человек, или 2,4% от общего количества приехавших. На втором месте Красноярский край (50,6 тыс. человек, или 1,6%), на третьем — Новосибирская область (36 тыс. или 1,3%). В Омскую область на работу въехало 11,9 тыс. трудовых мигрантов (0,5 %), в Кемеровскую область — 9,8 тыс. (0,4%), в Томскую область — 7 тыс. (0,3%), в Алтайский край — 6,2 тыс. (0,3%).

Если говорить о ситуации в целом по России, то около 40% приезжих работников обосновались в Москве и Подмосковье — всего 1,24 млн человек, также значительная часть мигрантов зарегистрировалась в Санкт-Петербурге и Ленобласти (385,7 тыс. человек, или 12,4% всех трудовых мигрантов).

Что касается стран — поставщиков рабочих рук, то по данным аналитиков, во втором квартале 2022 года особенно заметно вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана — на 416,2 тыс. человек, или на 36,9%, по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Им практически не уступают по численности (и даже опережают по темпу прироста) гастарбайтеры из Таджикистана (+406,9 тыс. человек, или +74,6%). Также увеличилось количество прибывших из Азербайджана (+11,2 тыс. человек, или +16,5%), Китая (+8 тыс. человек, или +32,8%), Киргизии (+4,1 тыс. человек, или +1,9%), Вьетнама (+2,5 тыс. человек, или +58,3%), Филиппин (+1,5 тыс. человек, или рост в 5,3 раза), Индии (+857 человек, или +26,6%), Таиланда (+629 человек, или рост в 2,3 раза), а также ОАЭ (+327 человек, рост в 28 раз).

Напомним, в Новосибирской области создают механизм для привлечения высококвалифицированных иностранцев.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы попались на поддельных медицинских справках для мигрантов.