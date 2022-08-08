Новосибирский медалист не поступил на бюджет из-за сбоя на «Госуслугах»

Золотой медалист из Новосибирска не попал на «бюджет» в университет из-за сбоя на Госуслугах. Так считает сам отличник.

— В начале июля мы подавали документы в МГУ через сайт вуза. Затем узнали про Госуслуги и возможность подачи документов дистанционно через них сразу в несколько вузов, это удобнее. Поэтому также онлайн забрали все документы из МГУ, решили все делать через Госуслуги, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший абитуриент.

Однако при поступлении в МГУ у парня возникли сложности с дистанционными вступительными экзаменами, и на Госуслугах он решил не подавать документы повторно в этот вуз, а выбрал другие. Это МИРЭА РТУ – Российский технологический университет, Государственный университет управления, Финансовый университет, РАНХиГС и Московский государственный юридический университет Кутафина.

Ближе к концу июля его удалили из трех направлений МИРЭА из выбранных пяти. С 28 июля он начал писать в техподдержку Госуслуг. Ему отвечали, что решат проблему в течение трех рабочих дней

3 августа он попытался подать согласие на зачисление в ГУУ, где уверенно проходил на бюджет по баллам, но сайт выдал ошибку – будто оно уже подано в МГУ.

— Я в принципе не мог этого сделать, ведь все документы отозвал из МГУ еще в начале июля, не сдавал обязательные вступительные экзамены в этот вуз, да и на Госуслугах к МГУ вообще не прикасался, — пояснил выпускник.

Наутро он позвонил в приемную комиссию МГУ, но отозвать согласие не вышло, поскольку на электронном портале столичного Госуниверситета не было.

В итоге подросток не прошел ни в один вуз на бюджет.

Руководитель оперативного штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко подтвердила КП-Новосибирск, что выпускники не первый раз страдают из-за сбоев портала.

— Я лично знаю о двух случаях, когда не подгружались аттестаты в личных кабинетах через Госуслуги. В интернете о подобных инцидентах жалоб много, — завила Оксана Василенко. — Версии разные: одномоментный заход большого количества пользователей перегружает систему и вызывает сбой, задержка верификации, неправильное заполнение со стороны школы.

В службе поддержки Госуслуг уточнили, что не регистрировали никаких ограничений в работе и посоветовали обратиться в вузы. Также подсказали направить обращение в Минобрнауки.

Поступление на бюджет в вузах, куда подавал документы медалист, закончилось еще 3 августа. Теперь, если на Госуслугах все же решат проблему с согласием, ему придется платить за учебу.