Abbas вместо Adidas

В Союзе торговых центров (СТЦ) сообщили, что производители уже совершали визит в РФ, чтобы встретиться с представителями ТЦ и Минпромторгом, пишут «Известия».

В ближайшей перспективе российские магазины смогут предложить своим покупателям бренды Abbas и Rasoul, Hassan, Romina и Kiana (нижнее белье), Samira и Jila (женская одежда), Alireza (джинсовые изделия), которые относятся к сегменту масс-маркет.

Отмечается, что данная продукция будет дешевле турецких аналогов.

Издание сообщает также, что один из производителей в настоящее время заключил договор на поставку продукции на $15 млн.

Напомним, что объем продаж непродовольственных товаров на протяжении полугода снижался больше чем на 10%. Осенью прошлого года, по данным Росстата, показатель упал на 11,7% год к году.

За последний год российский рынок покинули или приостановили свою работу на нем такие марки одежды, как Adidas, H&M, Nike, Zara, Pull&Bear, Bershka, Chanel, Louis Vuitton Moët Hennessy и другие.

Ранее редакция сообщала, что индийские производители одежды могут зайти на российский рынок.

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