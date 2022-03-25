Лидера ЛДПР преждевременно «похоронили»

— Враньё, — так коротко комментирует редакции Infopro54 координатор новосибирской организации ЛДПР, депутат Заксобрания области Александр Щербак информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского, распространившуюся в ряде федеральных и региональных СМИ, телеграмм-каналах и соцсетях.

Собеседник редакции ссылается на фракцию ЛДПР в Государственной Думе и Центральный аппарат ЛДПР. Намеренно или специально данная информация была распространена, Щербак ответить затрудняется.

— Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского, — сообщает официальный телеграмм-канал фракции либерал-демократов в Государственной думе. — Это — грязная провокация «желтой» прессы. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!

Первое сообщение о «смерти» Владимира Жириновского появилось в пятницу в телеграмм-канале сенатора Александра Пронюшкина (ЛДПР), представлявшего в Совете Федерации Владимировскую область. Впоследствии данная информация была удалена. Следом появилось её опровержение от председателя Государственной Дума Вячеслава Володина.

— Всех, кто переживает за Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив, — сообщает политик в своём телеграмм-канале. — Состояние его действительно тяжёлое, ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него.

Данная ситуация стала поводом для ряда телеграм-каналов и пользователей соцсетей посостязаться в остроумии на тему возможного наказания, которое может последовать в отношении сенатора Пронюшкина, первым запустившего информацию о смерти лидера либерал-демократов.

По информации Минздрава РФ, 75-летний Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с диагностированным у него коронавирусом. Длительное время политик пребывал в состоянии медикаментозного сна, из которого был выведен 11 марта.