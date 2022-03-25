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Почему растут цены на яйца и мясо птицы

  • 25/03/2022, 17:00
Автор:
новости Новосибирска
Рентабельность птицеводства в Новосибирской области ниже, чем во многих других сегментах АПК, а себестоимость производства увеличивается: за 2021 год на 16-19%.

По данным на 1 марта 2022 года, поголовье птицы в сельхозпредприятиях региона составило 8 млн 588 тысяч голов, что на 13% выше уровня аналогичного периода 2021 года, сообщил региональный Минсельхоз по итогам встречи с руководителями птицефабрик

— Валовое производство мяса птицы за 2 месяца 2022 года превысило 14 тысяч тонн, почти на 2 тысячи тонн больше, чем за январь-февраль прошлого года, производство яиц составило 183 млн штук — на 18% больше, чем годом ранее, — цитирует пресс-служба ведомства слова министра Евгения Лещенко.

При этом себестоимость производства яиц и мяса птицы, по данным мониторинга, активно росла на протяжении 2021 года — примерно на 16-20% за год. Этот процесс, по словам участников совещания, продолжается и сейчас: в новой экономической ситуации премиксы, шроты, витамины, ветпрепараты приходится закупать дороже, выросла и стоимость доставки.

Но отпускные оптовые цены птицеводы области продолжают сдерживать: средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на мясо кур снизилась на 1,2% к январю 2022 года, отпускная цена на яйца сейчас ниже на 1,8%, чем в январе. В результате рентабельность этой отрасли сельского хозяйства ниже, чем многих других, констатируют в Минсельхозе.

— По итогам работы 2021 года себестоимость производства десятка яиц составила 42,7 рубля, что на 19% выше уровня 2020 года. Средняя рентабельность производства яйца — 14,4%, что на 1,7% ниже, чем годом ранее, — пояснили в министерстве области в ответ на запрос редакции. — Себестоимость производства одного кг мяса составила 104,1 рубля (+16%), рентабельность производства — 12% (+4%).

При этом средняя цена реализации яиц по году составила 48,8 рубля (+17,1% к 2020 году), средняя цена реализации мяса — 116,5 рубля (+20,7%).

На начало 2022 года поголовье птицы на территории региона составляло 7,7 млн голов (-6% к 2020 году). Из них 3,8 млн (-2%) яичного направления, 3,6 млн голов бройлерного (-6%), 350 тысяч пекинской утки (+51%). На рынке региона производством мяса птицы и яйца занимались 7 компаний: АО «Новосибирская птицефабрика» — 43,2 тысячи тонн (-10% к уровню 2020 года), ЗАО п/ф «Ново-Барышевская» — 15,7 тысячи тонн (-16%), ООО «Птицефабрика «Улыбино» — 6,6 тысячи тонн (+238%). Валовое производство яиц за 2021 год составило 953,4 млн штук (-13% к 2020 году). Обеспеченность яйцом на душу населения в Новосибирской области по итогам 2021 года составила 444 штук при медицинской норме 260 штук в год.

То есть по факту получается, что при снижении объемов производства и росте себестоимости рентабельность яйца падает, а мяса — растет. Интересен и тот факт, что птицефабрика «Улыбино» наращивает производство на фоне сокращения объемов компаний, которые занимаются курицей.

Тем не менее в Минсельхозе региона заявляют, что ситуация с продукцией птицеводческой отрасли в регионе стабильная.

— По данным мониторинга цен по состоянию на 23 марта, средние отпускные цены производителей на яйца куриные (без НДС) составляют 59,88 рубля за десяток (на 0,99% ниже цены минувшей недели), на мясо кур (без НДС) — 143, 06 рубля за тонну (на 1,92% выше цены прошлой недели). Повышение отпускной цены на мясо кур обусловлено повышением цены на составляющие корма для птиц, — уточнили редакции в ведомстве. — В отпускных ценах организаций-производителей и перерабатывающих предприятий необоснованного роста цен не выявлено.

По данным Новосибирскстата, розничная цена на мясо кур (охлажденное) на 11 марта в магазинах региона составила 183,77 рубля за кг (на 0,6% выше предыдущей недели), на яйца — 82,29 рубля за десяток (на 1% выше).

новости Новосибирска

9 инвестпроектов в Новосибирской области получат господдержку

В ведомстве также заявили, что птицефабрики региона не ожидают проблем с формированием нового поголовья в связи с введенными санкциями. В частности, в Минсельхозе пояснили, что племенная база региона представлена 5 племенными хозяйствами: АО «ПРОДО п/ф Чикская», АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская». Они имеют статус племенных репродукторов по разведению кроссов кур яичного и мясного направления. Маточное поголовье на этих птицефабриках составляет 216,8 тысячи голов. В 2021 году в целях формирования родительских стад компаниями региона были завезены 398,5 тысячи голов молодняка птицы, что на 13% больше уровня 2020 года. Инкубационное яйцо хозяйства получают от собственных родительских форм. Основными поставщиками племенного суточного молодняка в область являются тульские ООО «Авиаген», ООО «ЛоманнБридарсРус» и СПЗ «Свердловский».

— На совещании в Минсельхозе области обсуждались ситуация и перспективы птицеводческой отрасли в Новосибирской области, актуальные для отрасли проблемы, требующие господдержки. Это, прежде всего, подорожание кормов. В них входят компоненты, которые завозятся из-за рубежа, то есть для их приобретения требуется валюта, — привел комментарий генерального директора ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», депутата регионального парламента Олега Подоймы официальный телеграм-канал правительства области.

Более детальный комментарий Подоймы на момент публикации материала редакции получить не удалось. В Минсельхозе заявили, что ряд мер господдержки отрасли уже прорабатывают.

— Мы подготовили для птицефабрик данные по наличию зерна у наших сельхозпроизводителей — с любым из этого списка можно договариваться о приобретении зернофуража для птиц, проблем здесь быть не должно, зерна регион производит много, — говорит Евгений Лещенко. — Кроме того, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области намерено обратиться в Минсельхоз РФ с предложением о разработке новых мер господдержки птицеводства. В качестве варианта можно рассмотреть возмещение затрат на приобретение кормов для птицы, аналогичная мера ранее уже принималась для повышения стабильности в сфере молочного животноводства.

119656 Как пояснили на запрос редакции Infopro54 в министерстве, к концу 2022 года по прогнозным данным поголовье птицы в регионе составит 8,2 тысячи голов, что на 7% больше, чем на конец 2021 года. Валовое производство яйца составит 965,4 млн штук, что на 12 млн или 1% больше, чем годом ранее. Производство мяса птицы — 79,3 тысячи тонн, что на 2,6 тысячи тонн или 5% выше уровня 2021 года.

— Дополнительным резервом по наращиванию поголовья птицы и увеличению объемов производства мяса является реализация инвестпроекта по строительству птицефабрики по производству мяса утки «Улыбино» мощностью до 750 тысяч голов птицы и 18 тысяч тонн мяса утки в год, — пояснили в министерстве.

Напомним, проект включает в себя возведение 55 корпусов откорма, инкубатора, 12 корпусов родительского стада, 5 корпусов ремонтного молодняка, цеха убоя и переработки птицы. Общий объем инвестиций — 4,2 млрд рублей. На сегодняшний день проект реализован на 80%. На полную мощность фабрика планирует выйти к 2024 году.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : рост цен птицеводство господдержка бизнес агропром


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