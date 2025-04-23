Лидером продаж по автопрограммам стимулирования спроса в России стала Lada

В первом квартале 2025 года в России было реализовано более 36 тысяч автомобилей по программам льготного кредитования и лизинга. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Из этого количества более 25,3 тысячи автомобилей были проданы в рамках программы льготного кредитования. А более 10,7 тысячи автомобилей были приобретены по программе льготного лизинга.

Стоит отметить, что почти 80% всех транспортных средств, проданных в рамках обеих программ, пришлось на локализованные модели LADA. Это составляет около 28,8 тысячи автомобилей. Общая сумма предоставленных скидок превысила 10,7 миллиарда рублей.

В конце прошлого года директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Тигран Парсаданян сообщал, что в 2025 году на программы стимулирования спроса планируется выделить 63 млрд рублей. Из них 36 млрд рублей будет направлено на льготные кредиты, а 27 млрд рублей — на льготный лизинг.

Напомним, участники рынка сообщали Infopro54, что склады новосибирских лизинговых компаний переполнены простаивающей автомобильной техникой. И если спрос на легковые автомобили слабо, но поддерживается, то грузовой транспорт оказался практически не востребованным.

Ранее редакция сообщала о том, о самых надежных машинах. Рейтинг был составлен на основе среднего процента поломок для авто в возрасте от 3 до 23 лет.