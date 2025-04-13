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Новосибирские стоянки забиты лизинговыми автомобилями

  • 13/04/2025, 11:30

Новосибирские стоянки забиты лизинговыми автомобилями
Причина – общее снижение платежеспособности бизнеса

Склады новосибирских лизинговых компаний переполнены простаивающей автомобильной техникой. И если спрос на легковые автомобили слабо, но поддерживается, то грузовой транспорт оказался практически не востребованным. Об этом редакции Infopro54 сообщили участники рынка.

Идентичная ситуация складывается и в целом по России. Автомобильные стоки у российских лизинговых компаний составляют около 30 тысяч штук, утверждает «Коммерсант».  Уточняется, что с такая ситуация возникла впервые, а сам процесс был запущен в прошлом году. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев рассказал изданию, что объем изъятых автомобилей на балансах лизинговых компаний по итогам прошлого года увеличился более чем в три раза.

Причину такого затоваривания руководитель отдела развития корпоративных продаж группы компаний ООО «Автолига», УАЗ Центр Ирина Пигарева видит в ощутимом снижении платежеспособности бизнеса. Об этом она сообщила корреспонденту Infopro54.

— Процентная ставка по покупке автомобиля в лизинг стала неподъёмной для небольшого бизнеса. На данный момент она составляет 27%. Если раньше, покупка авто в кредит или в лизинг, была доступна большинству компаний, то по мере повышения ключевой ставки этот процесс все более застопоривался. И в результате многие просто лишились возможности приобрести технику, — поясняет руководитель отдела.

В основном простаивает грузовой автотранспорт. Спрос на него сократился более чем на 40%.

— Да и на легковые автомобили спрос сильно снизился. Ну подумайте сами, средняя цена на автомобиль, подходящий для перевозки небольших грузов, составляет три миллиона рублей. Плюс 30% переплаты по кредиту. С такими затратами очень сложно даже просто вывести машину в прибыль. Сейчас средний срок окупаемости транспорта составляет десять лет. И кому это нужно? — задается вопросом эксперт.

В таких условиях большинство лизинговых компаний предлагают существенные скидки на транспорт. Ирина Пигарева признается, что сейчас приходится реализовывать застоявшийся товар даже ниже входной цены. Настолько выгодных условий покупки компании еще никогда не предлагали. На фоне такого серьезного снижения цен спрос начал постепенно восстанавливаться.

— В апреле мы ощутили некое оживление на рынке. Надеюсь, эта тенденция продолжится, а не станет сезонным всплеском, — заключила собеседница редакции.

Хотя территориальный директор АО ВТБ-Лизинг Ольга Прокофьева все же считает некоторое оживление на лизинговом рынке сезонным явлением, так как пока никаких предпосылок для системных позитивных изменений не наблюдается.

— Все стоянки забиты автомобилями. Транспорт простаивает тысячами единиц: и легковые, и грузовые, и спецтехника. И этот процесс начался еще в ноябре прошлого года. Повышение ключевой ставки положило этому начало. У бизнеса стали возникать серьезные сложности с расчетами, их клиенты стали массово просрочивать платежи. Как следствие, юридические лица не смогли продлять договора лизинга. В апреле действительно к нам стало поступать больше запросов от бизнеса, но какого-то ощутимого всплеска мы не заметили, — говорит она.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: aleksandarlittlewolf.

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : авто в лизинг


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