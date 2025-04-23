Аграрии Новосибирской области получили более 50 млн рублей страховых выплат

Аграрии Новосибирской области готовятся к весенне-полевым работам. Одним из актуальных вопросов является страхование площадей сева от чрезвычайных ситуаций.

— Нужно быть готовым ко всем погодным сюрпризам. Прошедшая неделя с её климатическими прыжками нас лишний раз в этом убедила. Надо готовиться не только с точки зрения применения агротехнологий, но и с точки зрения снижения финансовых рисков. Для этого есть инструменты, в частности – страхование посевов, — отметил на совещании глава региона Андрей Травников.

По его словам, в 2025 году Новосибирская область планирует увеличить застрахованную площадь сева практически вдвое — до 500 тыс. га. Для сравнения, в 2024 году в регионе было застраховано около 255 тысяч га посевов, в 2023 году — 155 тысяч га.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов подчеркнул, что в 2024 году новосибирские аграрии выбирали в основном страхование по программе на случай ЧС, заключив по ней договоры в отношении 177 тыс. га посевов.

— Риск реализовался: 10 сентября и режим ЧС был введен в регионе из-за переувлажнения почвы. За 2024 год и за 1 квартал 2025 года застрахованные аграрии Новосибирской области получили 51 млн рублей страховых выплат за погибший урожай, из которых почти 46 млн рублей приходится на страхование «ЧС», — констатировал он.

Напомним, по программе «ЧС» предусмотрено возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар. По программе мультирискового страхования урожая —компенсируется стоимость утраченной продукции.

По данным регионального Минсельхоза, в 2025 году посевная площадь в Новосибирской области снизится на 0,8% и составит 2 млн 344 тыс. га. В 2024 году посевные площади в регионе составили почти 2 млн 362 тыс. га. Основная часть была отведена под зернобобовые культуры — 1,5 млн га.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных. Несколько лет неблагоприятных погодных условий и низкие цены на урожай вынуждают сельхозпроизводителей пересматривать севооборот.