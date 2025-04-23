Новосибирск закупит еще 10 пылесосов для уборки улиц

Сегодня на уборку города ежедневно выходит 24 единицы вакуумно- подметальной техники. Об этом сообщил заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.
— Мы понимаем, что этого недостаточно и планируем закупить еще порядка 10 подобных единиц техники, — подчеркнул чиновник.
При этом он отметил, что только с помощью техники проблему с загрязнением улиц города не решить. Для этого нужно устранить причины этого загрязнения. В частности, муниципалитет планирует отказаться от использования песко-соляной смеси, так как ежегодно в весеннее время после обработки дорог с улиц вывозится около 80 тысяч тонн грязи.
Вторая задача — жесткий контроль за машинами, которые паркуются на газонах, а потом развозят грязь по улицам города.
— С марта мы уже выявили более 1000 таких нарушений. Часть водителей привлечены к ответственности, часть дел рассматривается в административной комиссии. Сейчас Калининский и Советский районы завершают процедуры по приобретению оборудования «ПаркНет-М». С мая все администрации города будут иметь такую технику для фиксации нарушений, — заявил Кодалаев.
Напомним, штраф гражданам за нарушение правил парковки в Новосибирске составляет от 2 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 до 10 тыс. рублей, юрлицам — от 10 до 20 тыс. рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города. 43% критикуют постоянные изменения в организации дорожного движения.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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