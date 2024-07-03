Лидерство в «пожарной эстафете» одержала команда Новосибирской области

Первые испытания для 10 сильнейших команд Сибири пожарно-спасательного спорта завершились. Испытания проходили в рамках межрегиональных соревнований ГУ МЧС России на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта.

— По решению судейской коллегии самой сильной командой в дисциплине «пожарная эстафета» среди мужчин стала команда Новосибирской области, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели из нашего региона заняли третье место в пожарной эстафете среди юношей.

Стоит отметить, что в регион приехало более 250 сильнейших спортсменов — победителей областных и республиканских соревнований для участия в соревнованиях.

Ранее редакция сообщала о том, что первая золотая медаль на играх БРИКС у спортсмена из Новосибирска.