Лидерство в «пожарной эстафете» одержала команда Новосибирской области

Первые испытания для 10 сильнейших команд Сибири пожарно-спасательного спорта завершились. Испытания проходили в рамках межрегиональных соревнований ГУ МЧС России на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта.
— По решению судейской коллегии самой сильной командой в дисциплине «пожарная эстафета» среди мужчин стала команда Новосибирской области, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Также спасатели из нашего региона заняли третье место в пожарной эстафете среди юношей.
Стоит отметить, что в регион приехало более 250 сильнейших спортсменов — победителей областных и республиканских соревнований для участия в соревнованиях.
Ранее редакция сообщала о том, что первая золотая медаль на играх БРИКС у спортсмена из Новосибирска.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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