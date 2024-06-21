Первая золотая медаль на играх БРИКС у спортсмена из Новосибирска

Первый спортсмен из Новосибирска выиграл золотую медаль на играх БРИКС.
— Сергей Степанов стал победителем в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограм, — говорится в сообщении Федерации спортивной борьбы России.
Серебро у Рамазана Арапханова из Абхазии, бронзу завоевал Тулкин Туев из Узбекистана.
Всего у сборной России семь золотых медалей, два серебра и бронза.
Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. Основная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС.
Ранее редакция сообщала о том, что рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров.
Источник фото: Федерация спортивной борьбы России, автор: пресс-служба.
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