Продлен срок содержания под стражей замглавы Краснообска Евгения Коржова

Суд продлил срок содержания под стражей замглавы поселка Краснообск Евгения Коржова. Коржова задержали с поличным при получении 180 тысяч рублей от предпринимателя.

— Удовлетворено ходатайство следователя в отношении Евгения Коржова, — говорится в сообщении Дзержинского районного суда Новосибирска.

Ему продлен срок содержания до 2 августа 2024 года. На данный момент постановление не обжаловано.

Напомним, что ранее Коржов требовал от своих подчинённых заключать прямые договоры с предпринимателями, что шло вразрез с законом о госзакупках. Речь шла о производстве и установке декоративных изделий на территории посёлка.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей замглаву Краснообска, обвиняемого во взятке в Новосибирске.