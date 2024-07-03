Продлен срок содержания под стражей замглавы Краснообска Евгения Коржова

Суд продлил срок содержания под стражей замглавы поселка Краснообск Евгения Коржова. Коржова задержали с поличным при получении 180 тысяч рублей от предпринимателя.
— Удовлетворено ходатайство следователя в отношении Евгения Коржова, — говорится в сообщении Дзержинского районного суда Новосибирска.
Ему продлен срок содержания до 2 августа 2024 года. На данный момент постановление не обжаловано.
Напомним, что ранее Коржов требовал от своих подчинённых заключать прямые договоры с предпринимателями, что шло вразрез с законом о госзакупках. Речь шла о производстве и установке декоративных изделий на территории посёлка.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей замглаву Краснообска, обвиняемого во взятке в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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