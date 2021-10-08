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Ликвидация парковок может привести к удорожанию жизни в Новосибирске

  • 08/10/2021, 15:00
Автор:
Новости Новосибирска
В выигрыше останутся только крупные ТРЦ.

Из-за подготовки к МЧМ-2023 в Новосибирске грядут большие перемены в торговле и арендном бизнесе, сообщает агентство «Центр деловой жизни». Планы властей по массовой ликвидации бесплатных парковок приведут к изменению маршрутов покупателей. В выигрыше будут крупные ТРЦ.

Страсти по поводу ремонта Вокзальной магистрали, в рамках которого одну из самых широких улиц города лишают парковочных карманов, до сих пор не утихают. В мэрии считают это необходимым шагом, а противники инициативы указывают на то, что лишь по части магистрали проходит большое количество пассажирских маршрутов, а ширина полос здесь больше стандартной. Но в мэрии эти аргументы не принимают во внимание.

Ранее на Красном проспекте тоже ликвидировали много бесплатных парковок в карманах ради выделенной полосы для общественного транспорта. Это привело к закрытию десятков магазинов и развлекательных заведений, ведь парковка перед входом существенно повышает трафик посетителей. Арендная плата на Красном была весьма высока, и многие не смогли тянуть ее после спада покупательского потока.

Сейчас последствия наверняка будут масштабней, поскольку мэрия ликвидирует парковки не только на Вокзальной магистрали. Согласно схеме, обнародованной Новосибирским ОНФ, предполагается убрать карманы, ограничить или запретить парковку и остановку личного автотранспорта еще на 17 улицах. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру, чтобы оценить законность этих планов.

Кроме того, город готовит так называемые «гостевые маршруты» для болельщиков молодежного чемпионата по хоккею 2023 года. Маршруты охватывают значительную часть города и дополнительно стимулируют к освобождению от парковок вдоль улиц. Это грозит массовой миграцией коммерсантов.

Выгоду от всего этого приобретают торгово-развлекательные центры, которые смогут поднять аренду и поправить дела после убытков ковидного простоя 2020 года. Большая бесплатная парковка станет решающим конкурентным преимуществом, привлекающим покупателей.

Не все владельцы торгового бизнеса потянут условия ТРЦ, поэтому некоторым придется закрыться. Точно также и с офисами: вырастет спрос на аренду в бизнес-центрах, в которых ситуация с парковочными местами хотя бы более-менее нормальная. Перемены ударят и по бизнесу рантье, зарабатывающих на сдаче в аренду помещений вдоль оживленных улиц.

Концентрация торговли и услуг в центрах с высокой арендой скажется на стоимости для конечных потребителей. Жизнь в сибирской столице станет еще дороже. Сокращение бесплатных парковок в пользу платных также тому способствует.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ОНФ Мэрия МЧМ-2023 ликвидация парковок Вокзальная магистраль


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