Сибирский филиал банка «Открытие» стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

Представителю банка мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил диплом и памятный знак.

Организатором конкурса традиционно выступила Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГТПП). Главная цель — стимулирование предприятий и организаций города к разработке и производству продукции, услуг и технологий высокого качества. Знак «Новосибирская марка» является показателем того, что товар, услуги отвечают стандартам и обладают необходимыми качественными характеристиками.

Открытый конкурсный отбор за право присвоения продукции (услугам) официального статуса «Новосибирская марка» проводился НГТПП при участии мэрии Новосибирска в период с 9 марта по 21 мая 2021 года. К участию приглашались предприятия из сферы производства, безопасности и защиты бизнеса, страховой, финансовой, логистической деятельности, транспортных перевозок, работающие в своей сфере не менее двух лет.

Решением конкурсной комиссии от 13 сентября 2021 года ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» филиал «Сибирский» был признан лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов».