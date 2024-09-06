Ликвидировать коммунальные аварии учились энергетики и сотрудники УК в Новосибирске

Учения перед стартом нового отопительного сезона проходят ежегодно, однако крупная коммунальная авария в январе-феврале 2024 года, из-за которой в Левобережье без тепла остались сотни домов, показала, что требуется пересмотр некоторых алгоритмов взаимодействия между сетевыми организациями и управляющими компаниями.

Для тренировки разработали легенду на основе реальной аварии, случившейся в январе этого года.

— Поврежден второй Ленинский вывод зоны ТЭЦ-3, произошел выход теплоносителя на поверхность, произведено увеличение подпитки по зоне ТЭЦ-3 до 1000 тонн, — так описал условия тренировки директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Помимо ремонтно-аварийных бригад компаний СГК и «Новосибирской теплосетевой компании», к учениям привлекли ответственных сотрудников управляющих организаций и их аварийных служб.

Ход учений проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Крупная коммунальная авария в январе этого года в Ленинском и Кировском районах показала неготовность коммунальных служб города в полной мере реагировать на такие крупные аварии. Поэтому в план мероприятий по подготовке к зиме включили проведение учений. Их цель — отработать взаимодействие коммунальных служб, профильных департаментов мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. По итогам прошлогодней аварии работала комиссия, разработан план мероприятий, под которые выделено финансирование, В общей сложности в этом году отремонтированы 70 км теплотрасс. На эти цели были выделены 6 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — на Ленинский и Кировский районы. Аварии возможны. Главное, чтобы они устранялись в нормативные сроки, — подчеркнул Максим Кудрявцев, — Учения, которые мы проводим после завершения ремонтных работ, но до начала отопительного сезона, как раз позволят проверить «боевое» слаживание. Чтобы все службы и подразделения четко понимали, как принимать решения, как взаимодействовать и как выходить из той или иной ситуации.

В свою очередь Дмитрий Перязев сообщил, что в настоящий момент готовность систем отопления к предстоящему сезону превышает 85%. Он уточнил, что этот показатель включает не только тепловые сети, но и оборудование ТЭЦ, котельных, насосных станций.

— Погода вносит небольшие коррективы, однако к 15 сентября мы планируем завершить подготовку к запуску первоочередных социальных объектов. После того как система будет готова, мы сможем подключать потребителей по заявкам. Уже сегодня тепло подается в 7-й роддом в Первомайском районе. Для подключения к теплу необходимо подать заявку в тепловые сети. От многоквартирных домов заявку подает управляющая компания или ТСЖ, при согласии собственников. От организации — заявку направляет юридическое лицо, — напомнил Дмитрий Перязев.

Генеральный директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Максим Рябенко объяснил порядок действий всех участников при возникновениях аварийных ситуаций.

Сначала организуется ограничение движения в месте выхода воды, провала, дефектный участок отключается и дренируется. Собирается временная ремонтная схема подачи тепла, обеспечивающая безопасные режимы. Оповещаются отключенные абоненты и Единая дежурно-диспетчерская служба города. Затем ремонтные бригады вскрывают дефектный участок, выполняют работы по откачке, демонтажу, монтажу, заполнению и включению циркуляции теплоносителя.

— Для диаметра 1000 мм сроки регламентных работ следующие: отключение — до 3 часов; дренирование ― 3-5 часов; земляные работы и вскрытие канала (одновременно) с отключением и дренированием — 3 часа; демонтаж — 2 часа; подгонка, сварка трубы ― 6-10 часов; заполнение ― от 1 до 8 часов (в зависимости от объема), — уточнил Максим Рябенко.

Как отметил исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков, главный урок зимней аварии начала года — необходимость более плотного взаимодействия УК с сетевыми организациями.