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Ликвидировать коммунальные аварии учились энергетики и сотрудники УК в Новосибирске

  • 06/09/2024, 17:20
Ликвидировать коммунальные аварии учились энергетики и сотрудники УК в Новосибирске
Перед началом отопительного сезона в Новосибирске провели учения по ликвидации аварий на тепловых сетях для синхронизации работ всех служб.

Учения перед стартом нового отопительного сезона проходят ежегодно, однако крупная коммунальная авария в январе-феврале 2024 года, из-за которой в Левобережье без тепла остались сотни домов, показала, что требуется пересмотр некоторых алгоритмов взаимодействия между сетевыми организациями и управляющими компаниями.

Для тренировки разработали легенду на основе реальной аварии, случившейся в январе этого года.

— Поврежден второй Ленинский вывод зоны ТЭЦ-3, произошел выход теплоносителя на поверхность, произведено увеличение подпитки по зоне ТЭЦ-3 до 1000 тонн, — так описал условия тренировки директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Помимо ремонтно-аварийных бригад компаний СГК и «Новосибирской теплосетевой компании», к учениям привлекли ответственных сотрудников управляющих организаций и их аварийных служб.

Ход учений проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ликвидировать коммунальные аварии учились энергетики и сотрудники УК в Новосибирске

— Крупная коммунальная авария в январе этого года в Ленинском и Кировском районах показала неготовность коммунальных служб города в полной мере реагировать на такие крупные аварии. Поэтому в план мероприятий по подготовке к зиме включили проведение учений. Их цель — отработать взаимодействие коммунальных служб, профильных департаментов мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. По итогам прошлогодней аварии работала комиссия, разработан план мероприятий, под которые выделено финансирование, В общей сложности в этом году отремонтированы 70 км теплотрасс. На эти цели были выделены 6 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — на Ленинский и Кировский районы. Аварии возможны. Главное, чтобы они устранялись в нормативные сроки, — подчеркнул Максим Кудрявцев, — Учения, которые мы проводим после завершения ремонтных работ, но до начала отопительного сезона, как раз позволят проверить «боевое» слаживание. Чтобы все службы и подразделения четко понимали, как принимать решения, как взаимодействовать и как выходить из той или иной ситуации.

В свою очередь Дмитрий Перязев сообщил, что в настоящий момент готовность систем отопления к предстоящему сезону превышает 85%. Он уточнил, что этот показатель включает не только тепловые сети, но и оборудование ТЭЦ, котельных, насосных станций.

— Погода вносит небольшие коррективы, однако к 15 сентября мы планируем завершить подготовку к запуску первоочередных социальных объектов. После того как система будет готова, мы сможем подключать потребителей по заявкам. Уже сегодня тепло подается в 7-й роддом в Первомайском районе. Для подключения к теплу необходимо подать заявку в тепловые сети. От многоквартирных домов заявку подает управляющая компания или ТСЖ, при согласии собственников. От организации — заявку направляет юридическое лицо, — напомнил Дмитрий Перязев.

Генеральный директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Максим Рябенко объяснил порядок действий всех участников при возникновениях аварийных ситуаций.

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Сначала организуется ограничение движения в месте выхода воды, провала, дефектный участок отключается и дренируется. Собирается временная ремонтная схема подачи тепла, обеспечивающая безопасные режимы. Оповещаются отключенные абоненты и Единая дежурно-диспетчерская служба города. Затем ремонтные бригады вскрывают дефектный участок, выполняют работы по откачке, демонтажу, монтажу, заполнению и включению циркуляции теплоносителя.

— Для диаметра 1000 мм сроки регламентных работ следующие: отключение — до 3 часов; дренирование ― 3-5 часов; земляные работы и вскрытие канала (одновременно) с отключением и дренированием — 3 часа; демонтаж — 2 часа; подгонка, сварка трубы ― 6-10 часов; заполнение ― от 1 до 8 часов (в зависимости от объема), — уточнил Максим Рябенко.

Как отметил исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков, главный урок зимней аварии начала года — необходимость более плотного взаимодействия УК с сетевыми организациями.

— Очень важно, чтобы нас оповещали своевременно, чтобы мы успевали отключать дома, предотвращая размораживание системы отопления. Теперь нас будут оповещать немедленно по телефону, как только приборы учета покажут резкое снижение параметров, что уже говорит об аварии. (Раньше это делала ЕДДУ города в течение 1-1,5 часов). Это позволит нам не терять драгоценное время и сразу начинать отключать дома. Это особенно важно для домов с верхним розливом, таких у нашей компании на левом берегу 50. Также мы купили дополнительное оборудование для отогревания стояков. Однако мы надеемся, что этот год пройдет без серьезных происшествий, — подытожил Иван Волков.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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