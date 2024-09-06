За продажу налево путевок в лагерь вынесли приговор чиновнику в Новосибирской области

Суд рассмотрел дело о присвоении и растрате денежных средств, предназначенных для оплаты путёвок в детские оздоровительные лагеря.

Суд признал экс-начальника отдела ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Доволенского района» и экс-исполняющего обязанности директора Виктора Бекасова виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, суд обязал Бекасова выплатить штраф в размере его заработной платы за 1 месяц и 2 недели.

Осуждённый был освобождён от уплаты процессуальных издержек.

Напомним, что Бекасов, будучи начальником отдела ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Доволенского района» и исполняющим обязанности директора, в июле 2022 и 2023 года присвоил 3 и 11 путевок в лагерь «Лесная республика», приобретенных Министерством труда и социального развития Новосибирской области. Общая сумма ущерба составила 65 772 и 241 164 рубля соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что директор турфирмы «кинула» на 3 млн с путевками за границу жителей Новосибирска.