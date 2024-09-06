Может ли в Новосибирске сравняться стоимость новостроек и вторичного жилья?

Падение объемов выдачи ипотеки обязательно отразится на ценах в новостройках. Об этом заявил Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также ожидает сокращения разницы в стоимости недвижимости на первичном и на вторичном рынках.

— Спред будет сокращаться по мере схлопывания поддержки, цены будут выравниваться. В первую очередь это коснется московского рынка как самого перегретого, с самым большим спредом на рынке между первичкой и вторичкой, — заявил Герман Греф.

В регионах, по его словам, ситуация несколько иная. Меньше всего пострадали регионы с отложенным спросом на жилье, в которых ввод новых объектов был невысоким. А вот там, где наблюдался рекордный ввод жилья, идет серьезное падение спроса.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что разница в цене между первичной и вторичной недвижимостью за три года выросла с 10 до 42%. В Новосибирской области на тот момент он составлял около 16%.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Павел Браун пояснил Infopro54, что пока не наблюдает снижения цен на новостройки в Новосибирске, несмотря на то, что прошло уже более двух месяцев с отмены льготной ипотеки.

— Герман Греф сказал, что цены на новостройки сравняются по цене со вторичной недвижимостью. Я не исключаю, что так и будет, но только не за счет снижения стоимости на новостройки, а скорее вторичное жильё подрастет в цене до уровня новостроек», — отметил Павел Браун.

Ранее директор компании RID Analitics Елена Ермолаева рассказывала, что в июле цена предложения квадратного метра на вторичном рынке в Новосибирске составляла более 119 тысяч рублей. В новостройках в августе средняя цена квадрата составляла около 150 тысяч рублей. То есть разрыв составляет около 21%.

При этом у застройщиков Новосибирска зависло более 26 тысяч непроданных квартир.

Ранее редакция сообщала, что количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза.