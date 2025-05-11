Лимит на переводы без идентификации: что изменится с 30 мая в России

С 30 мая в России вступают в силу обновленные правила, регулирующие переводы денежных средств. Теперь граждане, не имеющие банковского счета, будут ограничены суммой в 100 000 рублей для единовременных транзакций. В случае превышения этого лимита потребуется пройти процедуру полной идентификации личности в банковском учреждении, включая предоставление информации о месте регистрации, фактическом проживании, возможных бенефициарах и цели перевода, сообщила Мария Ермилова, эксперт в области финансов устойчивого развития из РЭУ им. Г.В. Плеханова, 11 мая.

Ермилова в интервью агентству «Прайм» подчеркнула, что данные нововведения связаны с требованиями антиотмывочного законодательства и устанавливают лимит в 100 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте) для переводов, осуществляемых при упрощенной идентификации. Это также относится и к электронным платежам.

Действующее законодательство позволяет осуществлять переводы до 15 000 рублей без прохождения упрощенной идентификации. Однако, если сумма превышает этот порог, необходимо предоставить дополнительные подтверждающие данные. При этом максимальная сумма перевода при такой идентификации не ограничена.

По словам финансиста, данные меры направлены на борьбу с легализацией незаконных доходов и предотвращение вывода капитала из Российской Федерации. Регуляторы стремятся к решению этих проблем путем законодательного регулирования.

Ранее редакция сообщала об изменениях в законах с 1 мая.