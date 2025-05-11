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Новосибирские экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ не раньше лета

  • 11/05/2025, 15:00
Автор: Марина Санькова
Новосибирские экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ не раньше лета
В настоящее время она остается на уровне 21%

В конце апреля Центробанк, в соответствии с ожиданиями экономистов, в четвертый раз подряд не изменил ключевую ставку, оставив ее на уровне 21%. Регулятор решил не смягчать монетарную политику, но при этом убрал указание на вероятность повышения ставки в будущем. В заявлении Центробанка отмечалось, что текущее инфляционное давление, включая устойчивый его компонент, продолжает замедляться, хотя и остается значительным. Рост внутреннего спроса все еще намного превышает способность экономики расширять предложение товаров и услуг. Вместе с тем предварительные данные указывают на постепенное возвращение экономики к сбалансированному росту.

По мнению экспертов, опрошенных РБК Новосибирск, снижение ключевой ставки вряд ли произойдет раньше июня-июля текущего года. Александр Фалеев, доцент НГУЭУ, считает, что ЦБ, вероятно, осуществит «тестовое» снижение, чтобы оценить его влияние на экономическую ситуацию.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», также подтверждает этот прогноз. По ее словам, условия, сложившиеся в первом квартале 2025 года, позволяют надеяться на начало снижения ключевой ставки в июне-июле и ее движение к нижней границе базового прогноза Банка России с достижением 16% к концу года.

Ранее редакция сообщала, что ключевая ставка в России, скорее всего, достигла пика, на этом фоне начали снижаться ставки по вкладам, а инвесторы анализируют альтернативные финансовые инструменты.

Фото базовое: ru.freepik.com/Автор: pressfoto

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Экономика прогнозы экспертов Ключевая ставка ЦБ


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