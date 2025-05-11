Зарплатный максимум: сколько может заработать заведующий аптекой в Новосибирске

В Новосибирске, согласно исследованию, проведённому SuperJob, специализирующегося на поиске работы с высокой заработной платой, в апреле 2025 года, должность руководителя аптеки выделяется не только своей ответственностью, но и потенциально высокой оплатой труда.

По информации, предоставленной сервисом, в Новосибирске заведующий аптекой может рассчитывать на 205 тысяч рублей ежемесячно.

Размер заработной платы напрямую связан с опытом, квалификацией и умением руководить:

Начинающие специалисты могут рассчитывать на доход от 65 до 75 тысяч рублей.

Кандидаты, имеющие опыт работы заместителем или заведующим аптекой от года, с навыками продаж и умением обучать персонал, могут претендовать на зарплату от 75 до 85 тысяч рублей.

Профессионалы с дополнительным образованием в сфере управления и экономики фармации, с лидерскими качествами и опытом руководства аптекой более двух лет, могут зарабатывать от 85 до 135 тысяч рублей.

Наиболее квалифицированные руководители с высшим фармацевтическим образованием и опытом управления сетью аптек (не менее трех лет на руководящих позициях) могут рассчитывать на доход от 135 до 205 тысяч рублей в месяц.

Аналитики отметили преобладание женщин среди соискателей (92%). Средний возраст кандидата – 42 года, высшее образование имеют 85% претендентов, а средний стаж работы на последнем месте составляет 4,9 года. Примечательно, что 57% соискателей активно искали новую работу, а около 11% выразили готовность к переезду ради подходящей должности.

По мнению экспертов, новосибирский рынок труда в фармацевтической отрасли характеризуется высокой конкуренцией, но наличие специализированных знаний и управленческих навыков открывает широкие перспективы для карьерного роста и достойного заработка.

Должность заведующего аптекой в столице Сибири всё больше рассматривается как многообещающее направление для развития карьеры с возможностью получения высокого дохода.

Ранее редакция сообщала, что в Минстрое отчитались о росте зарплаты у новосибирских строителей.