Зарплатный максимум: сколько может заработать заведующий аптекой в Новосибирске

В Новосибирске, согласно исследованию, проведённому SuperJob, специализирующегося на поиске работы с высокой заработной платой, в апреле 2025 года, должность руководителя аптеки выделяется не только своей ответственностью, но и потенциально высокой оплатой труда.
По информации, предоставленной сервисом, в Новосибирске заведующий аптекой может рассчитывать на 205 тысяч рублей ежемесячно.
Размер заработной платы напрямую связан с опытом, квалификацией и умением руководить:
Аналитики отметили преобладание женщин среди соискателей (92%). Средний возраст кандидата – 42 года, высшее образование имеют 85% претендентов, а средний стаж работы на последнем месте составляет 4,9 года. Примечательно, что 57% соискателей активно искали новую работу, а около 11% выразили готовность к переезду ради подходящей должности.
По мнению экспертов, новосибирский рынок труда в фармацевтической отрасли характеризуется высокой конкуренцией, но наличие специализированных знаний и управленческих навыков открывает широкие перспективы для карьерного роста и достойного заработка.
Должность заведующего аптекой в столице Сибири всё больше рассматривается как многообещающее направление для развития карьеры с возможностью получения высокого дохода.
Ранее редакция сообщала, что в Минстрое отчитались о росте зарплаты у новосибирских строителей.
Фото: ru.freepik.com/Автор: krakenimages.com
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