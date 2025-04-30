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Новосибирцам рассказали об изменениях в законах с 1 мая

  • 30/04/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцам рассказали об изменениях в законах с 1 мая
Нововведения затронут не только должников по алиментам и блогеров

Маркировка снековой продукции

С 1 мая вступают в силу новые правила в сфере маркировки. С мая она станет обязательной для снековой продукции, расфасованной в потребительскую упаковку. Под действие маркировки попадают: чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. С той же даты начнется первый этап обязательной маркировки косметической продукции и товаров бытовой химии. Под нее попадают мыло, бытовая химия и моющие средства.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В ОКВЭД введут коды для блогеров

В Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) включены коды, отражающие деятельность по распространению информации пользователем социальной сети (70.21.1) и деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети (73.11.1). Таким образом, блогинг признан видом экономической деятельности.

Стоит отметить, что блогеры вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске. Таким образом ответили более четверти родителей, участвующих в опросе о желаемых профессиях для детей.

Уголовная ответственность за несообщение о подготовке диверсии

С мая за несообщение о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание за подобное правонарушение — лишение свободы на срок один год. Сейчас такое наказание грозит тем, что не проинформировал власти о подготовке преступлений террористической направленности.

Наказанием за такое преступление станет штраф до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Реестр для алиментщиков

С 25 мая в России начнет действовать реестр неплательщиков алиментов. В базу данных внесут сведения о должниках по алиментам, которые привлечены за это к административной или уголовной ответственности, а также те, кто находится в розыске за неуплату выплат на детей.

База данных будет открытой.

Для того, чтобы выйти из этого списка должник обязан полностью погасить долг.

Напомним, в 2024 году на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило 1 485 тысячи исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов. В ведомстве отмечали, что количество документов по алиментным платежам, которые поступили к приставам, за год выросло на 29,5%, возбуждено 1062 уголовных дела. За год приставы взыскали с должников 1,6 млрд рублей. Это на 438 млн больше, чем в 2023.

Лимит на переводы

С 30 мая новосибирцы не смогут разово отправлять через специальные сервисы переводов более 100 тыс. рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте) при упрощенной идентификации. Новая мера должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также минимизировать вывод капитала из страны.

Напомним, в настоящее время идентификация вообще не проводится по переводам до 15 тысяч рублей. Если сумма больше, то предусмотрена упрощенная идентификация. Для нее нужны фамилия, имя, отчество и паспортные данные клиента.

Теперь будут проверяться также дата и место рождения, ИНН и адрес, а у иностранных гражданин еще и законность пребывания в России.

Примечательно, что исследование одного из банков показало, что подавляющее большинство жителей Сибири (81%) заинтересовано в установлении лимитов на значительные денежные переводы, преждевременное изъятие средств с депозитных счетов и другие виды транзакций. Граждане уверены, что самоограничение сможет защитить средства от мошеннических действий в интернете.

Новые штрафы за утечку персональных данных

С 30 мая в России ужесточается административная ответственность за утечку персональных данных. Повысятся штрафы и за повторные нарушения.

В зависимости от объема утечки максимальный штраф для граждан составит от 200 до 400 тыс рублей, для должностных лиц — от 400 до 600 тыс рублей, для компаний — от 5 до 15 млн рублей. За повторное нарушение юрлицо может быть наказано оборотным штрафом в размере до 3% выручки.

За три первых месяца 2025 года в Новосибирской области зафиксировано более 3 тыс. случаев кибермошенничества с ущербом в десятки миллионов рублей. Основным инструментом мошенников по-прежнему остается телефон.

Расширение оснований для признания иноагентом 

В мае 2025 года расширяется перечень оснований для признания иноагентом. Теперь в реестр внесут лиц, которые содействуют в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, а также тех, кто помогает иностранным структурам, чья деятельность направлена против безопасности страны. В базу данных также попадут лица, вовлекающие граждан, включая несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая может нанести вред России.

Стоит отметить, что в отношении иноагентов в России действует порядка 20 запретов. Среди них: запрет на организацию публичных мероприятий, работу на государственной и муниципальной службе, размещение рекламы на своих информационных платформах, пассивное избирательное право.

Ранее редакция сообщала, что за размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото редакции Infopro54, автор- Татьяна Краснова

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : законы


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