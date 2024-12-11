Линевским пенсионерам раскрыли секрет долголетия

В этом году их проект «Активное долголетие» выиграл грант от Группы «Сибантрацит» и Фонда «Сибантрацит Содействие». Участие в конкурсе «Регион Возможностей» позволило обновить материальную базу Центра и организовать новые форматы занятий для пенсионеров.

Отделение социальной реабилитации инвалидов Центра «Вера» в р.п. Линево ежедневно посещает более 40 граждан пожилого возраста. Здесь для них работают так называемые группы здоровья. Занятия лечебной физкультурой, массаж, физиолечение, социокультурные мероприятия, занятия с психологом. Скучать пенсионерам точно не приходится, вся неделя расписана по часам.

Зинаида Николаевна Матвеева – «постоянный» клиент Центра уже 20 лет, с момента основания отделения в Линево. Говорит, что ходит сюда, как на работу:

«Даже если самочувствие плохое, все равно стараюсь прийти. Мы здесь общаемся, обсуждаем все новости, и активно занимаемся оздоровлением. За эти годы Центр очень изменился. За что отдельное спасибо его сотрудникам, которые вкладывают душу в свою работу, делают все возможное и невозможное, чтобы нам здесь было хорошо. Мы знаем, что в этом году они разработали проект и выиграли в грантовом конкурсе «Сибантрацита», закупили новые тренажеры — беговую дорожку и велосипед. Раньше приходилось ждать очереди, а теперь все успевают позаниматься».

Новые тренажеры – далеко не все «новшества» Центра. На средства гранта, а это ни много ни мало 500 тысяч рублей, также приобрели палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятий лечебной физкультурой, гантели и другое спортивное оборудование.

Пока одна группа под руководством инструктора по ЛФК занимается спортом, вторая посещает мастер-классы и тренинги от психолога отделения. Каждый раз для пенсионеров стараются выбрать какую-то увлекательную, а главное – полезную тему. Например, их познакомили с техникой антистресс-раскрасок. По мнению специалистов, такие занятия позволяют снизить тревожность, стимулировать мозговую активность и развивать мелкую моторику.

Кабинет для досуговой деятельности, в котором проходят занятия, также оборудовали за счет средств выигранного гранта. Приобрели столы, удобные диванчики, настольные игры, маркерную доску для занятий, а также телевизор, который используют в качестве экрана для демонстрации материала.

Здесь же, в этом кабинете, после всех занятий женщины собираются за чашкой чая и обсуждают дела насущные.

«Нам, пенсионерам, так не хватает общения. А здесь, в «Вере» нашли отдушину: провели время с пользой для здоровья и вдоволь наговорились, – рассказывает посетительница Центра Екатерина Ивановна Стрижева. – Мы все праздники, дни рождения, памятные даты – все здесь отмечаем. Приносим пироги, конфеты. И чай попьем, и песни попоем».

По словам заведующей Филиалом МБУ КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение социальной реабилитации инвалидов» Анжелики Фроловской, задача коллектива отделения – замотивировать людей, показать им, как можно активно и с пользой для здоровья проводить время:

«Мы получаем широкий отклик от наших пенсионеров. Они приходят к нам, приводят знакомых. Нам удалось создать здесь некий центр притяжения жителей. А благодаря поддержке «Сибантрацита» и конкурсу «Регион возможностей» мы можем воплотить в жизнь те идеи, которые ранее казались нам сложно достигаемыми. Это замечательно, что у нас в Искитимском районе бюджетным учреждениям можно получить дополнительное финансирование на реализацию своих социально значимых инициатив».

Проект «Активное долголетие» – не разовая социальная акция. Занятия для представителей серебряного возраста в Центре «Вера» рассчитаны на круглый год. Потому что миссия сотрудников Центра – показать пенсионерам, что у них есть масса возможностей для того, чтобы жить долго и счастливо. А у специалистов «Веры» — «Регион возможностей», чтобы осуществить все свои такие важные и полезные идеи.