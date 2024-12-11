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На следующей неделе в Новосибирске запустят электрички до Клюквенного

  • 11/12/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
На следующей неделе в Новосибирске запустят электрички до Клюквенного
В расписании движения электричек до Пашино будет три утренних и три вечерних рейса

С 16 декабря электрички будут проходить через новую платформу «Клюквенный».

— Эта платформа будет востребована, она уже сегодня пользуется спросом, потому что здесь расположено большое количество предприятий, логистических центров, ведутся работы на площадке жилмассива Клюквенный, и, соответственно, по мере появления здесь жилых домов это направление будет всё более и более популярно, — отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО РЖД, сообщил, что на 2024-2025 годы  разработано расписание шести маршрутов пригородных поездов: три в утреннее время и три — в вечернее. Эти поезда начнут курсировать по будням и останавливаться на платформе жилмассива Клюквенный.

По его словам,  перевозки пассажиров в пригородном сообщении, осуществляемые компанией «Экспресс-пригород», увеличились на 8,6% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев было перевезено 22,1 миллиона человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском метро в 2025 году появятся новые поезда. Для них будет разработан уникальный дизайн.

Источник фото: Андрей Травников в Телеграм

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : электричка платформа Клюквенный


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