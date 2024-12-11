Добровольческий отряд БАРС «Орион» объявил о наборе на вакантные должности

Открыт набор граждан на свободные позиции в подразделение Вооруженных сил Российской Федерации — добровольческий отряд БАРС «Орион». Кандидаты должны соответствовать следующим критериям: возраст от 18 до 65 лет, высокая психологическая устойчивость и физическое здоровье, чтобы выполнять поставленные задачи.
Отряд БАРС «Орион» будет заниматься выполнением боевых и специальных мероприятий, направленных на защиту национальных интересов России в ходе Специальной военной операции. Контракт может быть заключен на срок 6, 8 или 12 месяцев по выбору кандидата. Размер денежного довольствия за участие в СВО начинается от 210 000 рублей в месяц. Отбор соискателей осуществляется в составе отряда, а оформление — через военный комиссариат.
Гарантии включают:
— выплату за участие в боевых действиях — 8 000 руб. в день;
— премию за уничтожение или захват вражеской техники — от 50 000 до 1 000 000 руб.;
— единовременное вознаграждение при награждении — от 45% до 445% денежного содержания;
— выплату при увечье — 3 000 000 руб.;
— сохранение пенсии для пенсионеров;
— полное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
— статус ветерана боевых действий;
— кредитные и налоговые каникулы.
Для поступления в отряд БАРС «Орион» необходимо обратиться по контактным номерам, пройти медицинскую комиссию и оформить документы в военкомате.
Запись в отряд БАРС «Орион» и получение дополнительной информации:
+7 993 005 79 07 (WhatsApp, Telegram)
+7 993 005 77 16, +7 993 005 82 20 (беседа).
Фото с сайта правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru