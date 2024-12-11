Добровольческий отряд БАРС «Орион» объявил о наборе на вакантные должности

Открыт набор граждан на свободные позиции в подразделение Вооруженных сил Российской Федерации — добровольческий отряд БАРС «Орион». Кандидаты должны соответствовать следующим критериям: возраст от 18 до 65 лет, высокая психологическая устойчивость и физическое здоровье, чтобы выполнять поставленные задачи.

Отряд БАРС «Орион» будет заниматься выполнением боевых и специальных мероприятий, направленных на защиту национальных интересов России в ходе Специальной военной операции. Контракт может быть заключен на срок 6, 8 или 12 месяцев по выбору кандидата. Размер денежного довольствия за участие в СВО начинается от 210 000 рублей в месяц. Отбор соискателей осуществляется в составе отряда, а оформление — через военный комиссариат.

Гарантии включают:

— выплату за участие в боевых действиях — 8 000 руб. в день;

— премию за уничтожение или захват вражеской техники — от 50 000 до 1 000 000 руб.;

— единовременное вознаграждение при награждении — от 45% до 445% денежного содержания;

— выплату при увечье — 3 000 000 руб.;

— сохранение пенсии для пенсионеров;

— полное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

— статус ветерана боевых действий;

— кредитные и налоговые каникулы.

Для поступления в отряд БАРС «Орион» необходимо обратиться по контактным номерам, пройти медицинскую комиссию и оформить документы в военкомате.

Запись в отряд БАРС «Орион» и получение дополнительной информации:

+7 993 005 79 07 (WhatsApp, Telegram)

+7 993 005 77 16, +7 993 005 82 20 (беседа).