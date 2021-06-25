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Колеса для ричтрака: основные функции, преимущества Vulkollan

  • 25/06/2021, 12:47
Ричтрак – популярный вид складской техники. Его востребованность обусловлена высокой производительностью, способностью перемещать тяжелые грузы по территории склада, а также на заданную высоту.

Чтобы обеспечить надежное функционирование оборудования на протяжении всего срока службы, нужно соблюдать все правила обслуживания, следить за состоянием каждого узла и комплектующего. Это требование относится в том числе к колесам. Современные ричтраки, как правило, оснащаются полиуретановыми ведущими, грузовыми и опорными колесами.

 

Важные функции колес ричтрака

Правильность выбора и качество колес оказывают влияние на эксплуатационные характеристики техники. Производители складского оборудования настаивают на необходимости использования оригинальных комплектующих. Критический износ и любые факты повреждений обуславливают целесообразность быстрой замены. В противном случае, повышаются риски:

  • уменьшения грузоподъемности;
  • повышения уровня шума;
  • увеличения аварийности;
  • уменьшения ресурса всех подвижных элементов и узлов ходовой системы;
  • снижения комфорта.

Почему инженеры выбирают полиуретановые колеса

Производители современной складской техники используют самые современные технологии и разработки. Полиуретановое колесо ричтрак делает еще более маневренным, быстрым и бесшумным. Оригинальные комплекты можно купить на сайте «Погрузчик.РФ». В из изготовлении применяется вулколлан. Он демонстрирует завидную прочность. Благодаря этому ресурс колес увеличен в несколько раз – до 1500 моточасов. Им не страшны значительные вибрации, удары.

Полиуретан считается универсальным. Его свойства не меняются в диапазоне температур от -30 до 60 градусов. Колеса остаются химически инертными к большинству видов кислот, щелочей, нефтепродуктов. В результате техника бесперебойно работает в промышленных морозильных камерах, в производственных цехах.

Полиуретан довольно эластичен. Он не создает много шума, контактируя с бетонными, цементными, керамическими полами. Его незначительный износ даже поддается восстановлению. Чтобы оценить все перечисленные преимущества, нужно остерегаться подделок. Для этого необходимо тщательно проверять сопроводительные документы, отдавать предпочтение проверенным официальным поставщикам, сотрудничающим напрямую с производителями.

По материалам https://stellana.ru/

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Теги : складское оборудование


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