Колеса для ричтрака: основные функции, преимущества Vulkollan

Чтобы обеспечить надежное функционирование оборудования на протяжении всего срока службы, нужно соблюдать все правила обслуживания, следить за состоянием каждого узла и комплектующего. Это требование относится в том числе к колесам. Современные ричтраки, как правило, оснащаются полиуретановыми ведущими, грузовыми и опорными колесами.

Важные функции колес ричтрака

Правильность выбора и качество колес оказывают влияние на эксплуатационные характеристики техники. Производители складского оборудования настаивают на необходимости использования оригинальных комплектующих. Критический износ и любые факты повреждений обуславливают целесообразность быстрой замены. В противном случае, повышаются риски:

уменьшения грузоподъемности;

повышения уровня шума;

увеличения аварийности;

уменьшения ресурса всех подвижных элементов и узлов ходовой системы;

снижения комфорта.

Почему инженеры выбирают полиуретановые колеса

Производители современной складской техники используют самые современные технологии и разработки. Полиуретановое колесо ричтрак делает еще более маневренным, быстрым и бесшумным. Оригинальные комплекты можно купить на сайте «Погрузчик.РФ». В из изготовлении применяется вулколлан. Он демонстрирует завидную прочность. Благодаря этому ресурс колес увеличен в несколько раз – до 1500 моточасов. Им не страшны значительные вибрации, удары.

Полиуретан считается универсальным. Его свойства не меняются в диапазоне температур от -30 до 60 градусов. Колеса остаются химически инертными к большинству видов кислот, щелочей, нефтепродуктов. В результате техника бесперебойно работает в промышленных морозильных камерах, в производственных цехах.

Полиуретан довольно эластичен. Он не создает много шума, контактируя с бетонными, цементными, керамическими полами. Его незначительный износ даже поддается восстановлению. Чтобы оценить все перечисленные преимущества, нужно остерегаться подделок. Для этого необходимо тщательно проверять сопроводительные документы, отдавать предпочтение проверенным официальным поставщикам, сотрудничающим напрямую с производителями.

По материалам https://stellana.ru/