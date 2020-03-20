В правительстве региона разработан алгоритм достройки проблемного дома в мкр. Закаменский

Под контролем министерства строительства Новосибирской области на проблемном объекте микрорайона Закаменский, 11 будут начаты работы по достройке данного жилого дома за счет средств, полученных жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что алгоритм достройки проблемного объекта был разработан в региональном минстрое на заседаниях рабочих групп с участием членов ЖСК по вопросам завершения строительства данного проблемного дома.

Как прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, руководство ЖСК «Закаменский-11» представило график работ на 2020 год, которые будут вестись за счет средств МИПа (45 млн, полученные в 2019 году), а также денег, ранее дополнительно собранных с членов ЖСК. Планируется, что на эти средства с марта по июль 2020 года на объекте будут осуществляться работы по устройству инженерных систем водоснабжения, канализации, вентиляции, устройству кровли, установке витражей.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, после освоения данных средств ЖСК «Закаменский-11» получит возможность финансирования достройки проблемного объекта с участием механизма ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» (г. Москва). Заявку на участие в данной программе и необходимый список документов для рассмотрения заявки ЖСК предоставил в минстрой региона.

Напомним, министерством строительства Новосибирской области и ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» рассматривается возможность достройки за счет областного и федерального бюджетов всех проблемных объектов микрорайона «Закаменский».

В правительстве региона напомнили, что меры поддержки в сфере долевого строительства позволили в 2019 году с привлечением бюджетных средств восстановить права 727 граждан пяти проблемных объектов, находящихся в реестре минстроя Новосибирской области. Всего за год решены проблемы 2143 дольщиков на 13 домах.

Фото: из группы ЖК Закаменский. Новосибирск ВКонтакте