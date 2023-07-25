Штрафы за переход железной дороги в неположенном месте вырастут в пять раз

Теперь гражданам за переход железной дороги в неположенном месте будет грозить штраф в размере 500 рублей, сообщает «Интерфакс». На сегодняшний она не достигает выше 100 рублей.

Отмечается, что, если человек нарушит правила перехода железной дороги в столице России и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то штраф, который придется заплатить, выльется в куда более кругленькую сумму — 1500 рублей.

Согласно нововведению, граждан будут наказывать в тех случаях, когда, они перешли железнодорожное полотно в месте, от которого в пределах одного километра был специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место для перехода, обозначенное соответствующим знаком.

Ранее редакция сообщала, что за выгул собак без намордника придется заплатить штраф.