Локоть уволил начальника новосибирского дептранса Константина Васильева

Начальника департамента и транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Константина Васильева уволили по его заявлению. Об этом Infopro54 сообщили в мэрии.

— Константин Васильев написал заявление по собственному желанию, мэр его подписал сегодня утром, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вопрос об увольнении начальника департамента транспорта мэрии подняли на заседании комиссии по контролю Совета депутатов 21 ноября.

К главе транспортного департамента у депутатов традиционно возникало много вопросов. После летних каникул главными темами обсуждения были итоги и качество ремонтов дорог, тротуаров и мостов в Новосибирске, темпы строительства станции метро «Спортивная» и предоставление подрядчику 200 млн рублей, предстоящее повышение тарифа на транспорт и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть обвинил Константина Васильева в том, что половина грейдеров сломалась во время расчистки дорог города от замёрзшего снега.