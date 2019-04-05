Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

— Мы дали старт разработке стратегии развития Новосибирска на ближайшие годы. Ее цели и задачи тесно увязаны с Новосибирской областью, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с обращением в ходе доклада о социально-экономическом развитии города до 2025 года.

Он напомнил, что Новосибирск, отвечая на запрос общества, строил детские сады, школы, занимался благоустройством дворов, реконструкцией Михайловской набережной. Он также отметил, что в 2018 году Путин назвал Новосибирск научной столицей, обозначив его роль в РФ.

— Завтра исполняется 5 лет с того момента как новосибирцы доверили мне пост мэра города. Совместными усилиями нам удалось достичь политического согласия и преодолеть политический эгоизм ради дальнейшего развития Новосибирска. Особо хотел бы выделить роль губернатора, депутатов и городского актива, В результате созданы уникальные условия для реализации масштабных проектов. Подхожу к тому, что я готов участвовать в выборах мэра, если это решение поддержат новосибирцы, — заявил Локоть.

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