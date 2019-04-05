 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

Если его решение поддержат новосибирцы.
  • 05/04/2019, 11:32
Автор: Евгения Серёгина
Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

— Мы дали старт разработке стратегии развития Новосибирска на ближайшие годы. Ее цели и задачи тесно увязаны с Новосибирской областью, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с обращением в ходе доклада о социально-экономическом развитии города до 2025 года.

Он напомнил, что Новосибирск, отвечая на запрос общества, строил детские сады, школы, занимался благоустройством дворов, реконструкцией Михайловской набережной. Он также отметил, что в 2018 году Путин назвал Новосибирск научной столицей, обозначив его роль в РФ.

— Завтра исполняется 5 лет с того момента как новосибирцы доверили мне пост мэра города. Совместными усилиями нам удалось достичь политического согласия и преодолеть политический эгоизм ради дальнейшего развития Новосибирска. Особо хотел бы выделить роль губернатора, депутатов и городского актива, В результате созданы уникальные условия для реализации масштабных проектов. Подхожу к тому, что я готов участвовать в выборах мэра, если это решение поддержат новосибирцы, — заявил Локоть.

Фото: редакции

Популярное с сайта

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

05/04/2019, 11:59
Потребление трафика данных бизнес-абонентами за год увеличилось на 87%.
В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25
Средняя стоимость смартфонов составила 14 330 рублей.
Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

05/04/2019, 09:00
Покупателям квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» не нужно тратить много времени на оформление и регистрацию сделки покупки квартиры.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

05/04/2019, 14:01

В Новосибирск в марте поступило 5,5 млн посылок из-за рубежа

05/04/2019, 13:44

«Лента» на Бердском шоссе открыла первый колбасный цех в истории компании

05/04/2019, 13:33

Зарплатные ожидания сибирских инженеров выше предложений работодателей

05/04/2019, 13:27

Ожидания бизнеса, банков и ЦБ сближаются

05/04/2019, 12:00

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

05/04/2019, 11:59

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25

Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

05/04/2019, 09:00

Ростехнадзор: 63% теплосетей города находятся в неудовлетворительном состоянии

04/04/2019, 22:32

Станции и лаборатории СКИФа дополнит крупный гостиничный комплекс

04/04/2019, 21:53

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска